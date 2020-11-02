Для большинства людей потеря дома и вынужденный переезд на новое место - это огромный стресс, от которого нелегко оправиться.

Для большинства людей потеря дома и вынужденный переезд на новое место – это огромный стресс. На то, чтобы адаптироваться к новой жизни, уходит не один год. Но есть и другие примеры – людей, которые потеряли все, начали жизнь “с чистого листа”.

Вкуснее, чем в Италии

Как сообщает vchasnoua.com, Кристина Хорошилова была вынуждена покинуть с семьей родной Донецк летом 2014-го. Ее маленькому ребенку было на тот момент всего две недели, но оставаться в городе было опасно.

До войны Кристина получила диплом экономиста, но после переезда решила превратить в бизнес свое давнее увлечение – изготовление десертов. Она начала подавать заявки на получение грантов, но ни грантодатели не поддержали. Посовещавшись, семья решила рискнуть и вложить собственные накопления в бизнес.

Сначала переселенцы попытались арендовать на лето кафе в Святогорске, затем в 2017 году открыли свое кафе в Славянске, а в следующем году – еще одно, которое назвали Cantuccini Bakery.

Кристина рассказывает, что итальянское печенье cantuccini было ее первым авторским рецептом. Посетители, которые пробовали это печенье в Италии, говорят, что у Кристины вкуснее. Теперь кафе предлагает кофе такие изыски как пироги с чернилами каракатицы, лососем и различными сырами.

Большинство ингредиентов для блюд работники кафе заказывают в Европе, самостоятельно изготавливают полезные для здоровья безглютеновые сладости. Теперь Кристина уже сама проводит мастер-классы по изготовлению европейских десертов. В 2018 году она получила награду “Открытие года” среди предпринимателей Славянска.

Успех был рассчитан

Дончанин Владимир Чередниченко переезда работал в автомобильной компании. На новом месте, в Бахмуте, он искал любую работу. Пришлось устроиться на завод в Соледаре и жить отдельно от семьи. Постепенно Владимир понял, что работа его не устраивает, и решил делать то, что ему нравилось – варить кофе.

На собственные сбережения человек купил фургончик с кофемашиной и начал продавать горячие напитки в городском парке. Сначала клиентов было мало, но потом мобильная кофейня стала популярной. Мужчина собственноручно разработал программу, рассчитывает будущий уровень продаж, поэтому был уверен в успехе.

Следующим проектом стал первый в Бахмуте ночной караоке-клуб. Теперь Владимир любит этот город не менее Донецк, и не хочет переезжать в центральной Украине, несмотря на многочисленные предложения.