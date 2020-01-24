В швейцарском Давосе наблюдался интерес к Украине среди инвесторов. В то же время бизнесмены ожидали конкретики, а не общих слов.

Об этом идет речь в статье “New normality от “зеленых”: как Зеленский в Давосе предлагал нянь за $100 млн”.

Так, ключевой темой на “Украинском завтраке” 23 января стала потребность Украины в инвесторах.

Как рассказала в комментарии #Буквам участница мероприятия, народный депутат Украины VIII созыва Виктория Войцицкая, людей на “завтраке” было много, что свидетельствовало о заинтересованности инвесторов.

“Людей было много, не всем даже хватило места за столами. Было видно, что интерес к Украине есть, особенно среди инвесторов. Такого ажиотажа давно не было”, – подчеркнула Войцицкая.

Политик отметила, что положительные отзывы об инвестиционных инициативах украинской власти были, но, помимо слов, бизнесмены ожидали конкретики.

“Ведь инвесторы хотят видеть страну, где есть верховенство права, которое распространяется на всех. Это заменит необходимость любых “нянь”, – заявила Войцицкая.

В связи с этим она выразила мнение, что члены официальной украинской делегации в Давосе были подготовлены слабо, были пассивны, не интересовались основной темой форума, но обещали “украинское чудо”.

“Давос – это не площадка для того, чтобы рассказывать о войне, Минских соглашениях. У меня сложилось впечатление, что украинская власть не была готова. Потому что те тезисы, которые озвучивались, не имели конкретики и изюминки, которая смогла бы вызвать восторг у инвесторов”, – подытожила Войцицкая.