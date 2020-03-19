Об этом сообщает местное издание MYKHARKOV.info.

Так, после встречи Президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса, которая состоялась в начале этой недели, Ярославский возглавил штаб по борьбе с коронавирусом в Харьковской области.

В состав штаба также вошли глава облгосадминистрации Алексей Кучер и мэр Харькова Геннадий Кернес. Штаб, в частности, создан для консолидации возможностей власти и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Еще одним направлением работы штаба будет обеспечение необходимыми продуктами социальных слоев населения.

Сегодня, 19 марта, в Kharkiv Palace состоялось заседание штаба, однако Кучер на встречу не пришел, вместо него присутствовал его заместитель Тарас Пастух.

“Ну как это так? Договорится и не прийти, а вместо себя прислать, извините за выражение, Пастуха какого-то … А Кучер, с которым договаривались, извините за выражение, времени не нашел. Это просто позор, посмешище, Харьковская область не заслужила такого”, – сказал Ярославский, выступая перед СМИ.



Кроме того, во время самого заседания между бизнесменом и заместителем Кучера также произошла перепалка. Пастух пытался что-то сказать, перебивая Ярославского, но тот не позволил.

“Это просто не дело, это не губернатор, а какой-то…Помолчите, вам слово дали? Я еще раз сказал: помолчите. Давайте о деле говорить, а не о каких-то что-то “мы создадим”, – сказал Ярославский во время заседания.