Павел Фукс считает, что топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" заслужил премии в размере 1 % от выплаченных "Газпромом" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и поддерживает премирование.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вижу критику высоких зарплат топ-менеджеров НАК “Нафтогаз” Андрея Коболева и Юрия Витренко.

Напомню, топ-менеджмент “Нафтогаза” получит премию в размере 1 % от выплаченных “Газпромом” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

С критикой не согласен. Я поддерживаю такое премирование. Я считают, что 1 % – это мало.

В последние дни в новостях мы видим, как чиновники и министры, результатов работы которых пока никто не заметил, выписали себе премии в сотни тысяч гривен. Согласен, тут есть вопросы. Но ситуация с топ-менеджментом НАКа иная.

Объясню свою позицию.

Самое главное – премия привязана к результату. Не болтовне и обещаниям, а к результату. Коболев и Витренко заработали для Украины 2,9 млрд долларов. И только потом получили 1 % от этой суммы.

Улавливаете разницу?

Не просто заработали, а выиграли международный арбитраж у России!

Премия человека, работающего за деньги налогоплательщиков, должна быть привязана только к результату.

Это единственная эффективная формула для государственных предприятий.

Она измеряет эффективность. Она показывает, кто есть кто.

У каждого должен быть испытательный срок, по окончании которого проходит аудит. Не смог заработать деньги государству – должен быть уволен. Если аудит показал злоупотребления и расхищения – отвечай по закону.

Тогда государственные компании будут так же эффективны, как и частные.

Считаю это единственным допустимым механизмом, применимым на госпредприятиях, которые по тем или иным причинам не приватизированы.