Соответствующий пост Ставницер опубликовал в Facebook

Как сообщалось ранее, 16 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархами и представителями бизнеса, во время которой предложил им возглавить антикризисные штабы в регионах страны.

В частности, Андрей Ставницер, украинский бизнесмен и владелец доли портовой компании “Трансинвестсервис” возглавил штаб в Одесской области. Позднее появились слухи, что Ставницер может стать новым губернатором Одесской области, заменив на этом посту Максима Куция.

Бизнесмен в свою очередь заявил, что не собирается идти в политику.

“Что ж, я спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться – меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну милионные инвестиции”, — написал он.

При этом Ставницер раскритиковал работу главы облгосадминистрации Максима Куция и и.о. директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксаны Сорочан.

В частности, он обратил внимание на то, что в области до сих пор не определен перечень опорных больниц, в связи с чем купленные за средства местных бизнесменом средства защиты и антисептики не могут оперативно передать медикам. Также, по словам Ставницера, до сих пор не были оформлены и выпущены на дороги 45 автомобилей скорой, переданные представителями бизнеса.

“Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле – каждый день выполнять свою работу – а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа. Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных. Я с удовольствием продолжу помогать городу и области на волонтерских началах, и не буду участвовать во всей вашей политической возне. Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем”, — посетовал бизнесмен.