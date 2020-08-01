Бизнесмен российского происхождения Евгений Лебедев, который является владельцем нескольких крупных англоязычных изданий, станет пожизненным пэром и таким образом войдет в верхнюю палату парламента Великобритании.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Накануне список из 36 человек, которые получат титул по решению британской королевы Елизаветы II, представил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Кроме Лебедева, в списке оказался брат премьера Джо Джонсон (в прошлом году он покинул правительство, объяснив это несогласием с позицией своего брата по Brexit).

Как отмечает The Guardian, включение в список имени Лебедева стало неожиданным.

По данным журналистов, Бориса Джонсона неоднократно видели в неформальной обстановке с бизнесменом. Так, в 2019 году The Guardian описало вечеринку во время одного из уик-эндов, когда Джонсон гостил в переделанном под загородное поместье замке Лебедева в Италии.

Премьер также побывал в лондонском доме Лебедева на праздновании 60-летия отца бизнесмена — Александра Лебедева.

Выдвижение бизнесмена в пэры спровоцировало обвинения Джонсона в “кумовстве”.

В список номинантов также вошли бывшие министры финансов Филипп Хаммонд, Кен Кларк, а также муж экс-премьера Терезы Мэй – Филипп.

Что известно о Евгении Лебедеве

Евгений Лебедев – сын российского предпринимателя, бывшего депутата Государственной думы РФ, акционера “Новой газеты” Александра Лебедева. Последний ранее был сотрудником Службы внешней разведки, но уволился в 1991 году и занялся предпринимательской деятельностью.

Лебедев-старший долгое время занимался банковским бизнесом, но в 2019 году продал свой пакет акций Национального резервного банка Государственной транспортной лизинговой компании.

Евгений Лебедев большую часть жизни провел в Великобритании и является гражданином этой страны (с 2010 года). Он известен как издатель газет Evening Standard и The Independent.

Евгения Лебедева и его отца в британских СМИ обсуждали в связи с докладом о влиянии России на выборы в стране, который был опубликован неделю назад.

В этом документе говорилось, что Кремль пытался вмешиваться во внутреннюю политику Великобритании, а именно пытался повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии. Также в докладе отдельно говорилось о “российских олигархах”, близких к Владимиру Путину, которые успешно интегрировались в британскую политическую жизнь.

Имена в документе не называются, но СМИ писали, что там фигурирует Александр Лебедев.

Помимо публичной версии доклада, существует его закрытая часть. Эксперты считают, что именно там содержатся дополнительные подробности.