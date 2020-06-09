Об этом художник написал в своем аккаунте Instagram.
“Что нам делать с пустым постаментом посереди Бристоля?”, – написал Бэнкси.
Он отметил, что памятники нужно вернуть на место и добавить вокруг статуи протестующих.
“Вот идея, как удовлетворить тех, кто скучает по статуе Колстона и тех, кто скинул его статую в реку. Мы вытаскиваем его из воды, ставим обратно на постамент, обвязываем тросом шею и добавляем несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину, которые его сбрасывают. Все счастливы в этот знаменитый день”, – написал художник.
Напомним, статую предпринимателя и работорговца Эдварда Колстона участники акции протеста в британском Бристоле утопили в реке Эйвон.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.