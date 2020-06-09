Британский художник Бэнкси предложил не уничтожать памятники деятелей, которые были расистами, а добавить вокруг них бронзовые статуи протестующих.

Об этом художник написал в своем аккаунте Instagram.

“Что нам делать с пустым постаментом посереди Бристоля?”, – написал Бэнкси.

Он отметил, что памятники нужно вернуть на место и добавить вокруг статуи протестующих.

“Вот идея, как удовлетворить тех, кто скучает по статуе Колстона и тех, кто скинул его статую в реку. Мы вытаскиваем его из воды, ставим обратно на постамент, обвязываем тросом шею и добавляем несколько бронзовых статуй протестующих в натуральную величину, которые его сбрасывают. Все счастливы в этот знаменитый день”, – написал художник.

Напомним, статую предпринимателя и работорговца Эдварда Колстона участники акции протеста в британском Бристоле утопили в реке Эйвон.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.