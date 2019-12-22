Британский уличный художник Бэнкси создал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда.

Соответствующее фото он обнародовал на своей странице в Instagram.

Композиция называется “Шрам Вифлеема”. Она представляет собой рождественскую сцену: вертеп с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.

На заднем плане у фигурок – серая стена с граффити. Вместо Вифлеемской звезды, ознаменовавшей рождение Христа, в стене изображен след от снаряда.

На стене также есть надписи на английском языке “Love” (любовь) и французском – “Paix” (мир).

Как сообщает британское агентство ВВС, инсталляцию Бэнкси установил в отеле The Walled Off Hotel (“Отель за стеной”) в Вифлееме, который расположен у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. Эта гостиница была открыта художником несколько лет тому назад. Он собственноручно расписывал в ней стены различными граффити.

Свою новую работу художник назвал “видоизмененным вертепом”.

Как рассказал журналистам менеджер отеля Виссам Сальсаа, инсталляция Бэнкси – “это прекрасный способ рассказать рождественскую историю по-другому – заставить людей больше думать о том, как живут палестинцы в Вифлееме”.

Следует отметить, что в 2005 году Бэнкси создал свои первые рисунки на стене, разделяющей Израиль и Палестину. Два года спустя к ним добавились еще несколько новых граффити на стене в Вифлееме.

СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.