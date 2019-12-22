Соответствующее фото он обнародовал на своей странице в Instagram.
Композиция называется “Шрам Вифлеема”. Она представляет собой рождественскую сцену: вертеп с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.
На заднем плане у фигурок – серая стена с граффити. Вместо Вифлеемской звезды, ознаменовавшей рождение Христа, в стене изображен след от снаряда.
На стене также есть надписи на английском языке “Love” (любовь) и французском – “Paix” (мир).
Как сообщает британское агентство ВВС, инсталляцию Бэнкси установил в отеле The Walled Off Hotel (“Отель за стеной”) в Вифлееме, который расположен у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. Эта гостиница была открыта художником несколько лет тому назад. Он собственноручно расписывал в ней стены различными граффити.
Свою новую работу художник назвал “видоизмененным вертепом”.
Как рассказал журналистам менеджер отеля Виссам Сальсаа, инсталляция Бэнкси – “это прекрасный способ рассказать рождественскую историю по-другому – заставить людей больше думать о том, как живут палестинцы в Вифлееме”.
Следует отметить, что в 2005 году Бэнкси создал свои первые рисунки на стене, разделяющей Израиль и Палестину. Два года спустя к ним добавились еще несколько новых граффити на стене в Вифлееме.
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. . Scar of Bethlehem. A modified nativity set for the @walledoffhotel
СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.
- Ранее уличный художник Бэнкси создал мурал на тему Brexit — выхода Великобритании из состава Европейского союза.
- В июне прошлого года в Париже (Франция) начали появляться граффити Бэнкси, посвященные в основном французской политике и отношению к мигрантам.