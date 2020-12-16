Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

“Средств, которые заложены в бюджете, недостаточно для финансирования медицины”, – заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что документ не учитывает предложений Министерства относительно расходов на медицинскую сферу, в которых было заложено существенное повышение зарплат медицинским работникам и справедливые тарифы на оказание медицинской помощи.

Так, согласно документу, финансирование медицинской отрасли между первым и вторым чтением практически не изменилось: его запланировали на уровне 159 млрд гривен. Это финансирование центров экстренной медицинской помощи, специализированных и стоматологических клиник, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и санаторно-курортных учреждений, больниц общего профиля, перинатальных центров, противоэпидемических мероприятий, станций переливания крови.

Однако глава Минздрава Максим Степанов требовал по крайней мере удвоить эту сумму. Накануне рассмотрения проекта бюджета на 2021 министр здравоохранения Максим Степанов заявил о необходимости увеличения расходов на медицину на 296 млрд грн, но фактическая сумма в документе почти вдвое меньше.

На общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями выделено 2, 645 млрд гривен. В 2021 году появится дополнительная бюджетная статья: 2,6 миллиарда гривен на вакцинацию от COVID-19. Но в Минздраве эту сумму также считают недостаточной.

На Национальную службу здоровья предусмотрены расходы в размере 123,65 млрд гривен. Этих денег, уверяют в НСЗУ, будет недостаточно, чтобы покрыть некоторые важные статьи расходов. Речь идет о вакцинации, доплатах и увеличении зарплат врачам, оплате лечения больных коронавирусом и тому подобное.

Правительство и депутаты не согласились увеличивать зарплаты врачам, они предусмотрели дополнительные расходы на страхование медработников и членов их семей от коронавируса. На эти цели планируется потратить почти 253 млн грн.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что в бюджетном запросе МОЗ заложило на медицинскую сферу 296 млрд грн, в том числе 225 млрд грн на программу медицинских гарантий.

К слову, медики сегодня устроили акцию протеста на Майдане, требуя повышения зарплат.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета. В проект госбюджета, предложенном ко второму чтению, предусмотрено увеличение расходов на аппараты Верховной Рады и Министерства внутренних дел, а также на Офис генпрокурора.

На Национальную службу здоровья предусмотрены расходы в размере 123,65 млрд гривен. Этих денег, уверяют в НСЗУ, будет недостаточно, чтобы покрыть некоторые важные статьи расходов. Речь идет о вакцинации, доплатах и увеличении зарплат врачам, оплате лечения больных коронавирусом и тому подобное.

Расходы на МОЗ в обновленном проект бюджета составляют 159 млрд гривен (это на 4 млрд больше, чем предлагали для первого чтения). Глава министерства Максим Степанов заявлял, что будет требовать почти вдвое больше, однако участия в обсуждении проекта бюджета в парламенте не принимал.

15 декабря Верховная Рада на заседании приняла во втором чтении и в целом проект госбюджета с теми же показателями.