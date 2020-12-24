На сессию Киевсовета вынесен социально ориентированный проект бюджета столицы на 2021. Более половины заложено на медицину, образование и соцзащиту.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

“Проект бюджета, в условиях, когда надо будет и преодолевать кризис, вызванный пандемией, и воплощать изменения в Киеве, – сбалансирован. Так, доходы бюджета запланированы в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – почти 57,8 млрд”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом на образование предусмотрели 24,7 млрд грн. Это – 43% от запланированных расходов городского бюджета, а на здравоохранение – почти 5,7 млрд грн.

“Столичные медицинские работники получают муниципальную надбавку к зарплате. Так, только в этом году на доплаты медикам Киев выделил 1 млрд гривен”, – сообщил Кличко.

Также более 5 млрд грн в проекте бюджета города запланировали на социальную защиту жителей столицы. В частности – на уплату адресной помощи социально незащищенным киевлянам и поддержку ветеранов-защитников и их семей.