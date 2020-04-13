Об этом она рассказала в комментарии #Буквам.

“На последний согласительный совет я не ходила, там был Петр Алексеевич. Я им сказала: “У нас есть человек, который точно лучше чем я и все вы понимает в экономике, поэтому лучше прислушайтесь к его советам». Мы подали свои инициативы в законопроекты, в частности Нина Южанина. За некоторые из них нас даже поблагодарил министр финансов, но мы не будем поддерживать этот бюджет, где деньги сняли со всех кроме СБУ и МВД, где уничтожают ПТУ и рабочие профессии, уничтожают новую украинскую школу и оставляют голыми и босыми общины. Более того, мы убеждены, что выполнить этот бюджет можно только с траншем МВФ, а его голосовать власть не спешит”, – сказала Геращенко.

Напомним, Верховная Рада сегодня на внеочередном заседании поддержала за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” № 3279-д.