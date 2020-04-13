Об этом она рассказала в комментарии #Буквам.
“На последний согласительный совет я не ходила, там был Петр Алексеевич. Я им сказала: “У нас есть человек, который точно лучше чем я и все вы понимает в экономике, поэтому лучше прислушайтесь к его советам». Мы подали свои инициативы в законопроекты, в частности Нина Южанина. За некоторые из них нас даже поблагодарил министр финансов, но мы не будем поддерживать этот бюджет, где деньги сняли со всех кроме СБУ и МВД, где уничтожают ПТУ и рабочие профессии, уничтожают новую украинскую школу и оставляют голыми и босыми общины. Более того, мы убеждены, что выполнить этот бюджет можно только с траншем МВФ, а его голосовать власть не спешит”, – сказала Геращенко.
Напомним, Верховная Рада сегодня на внеочередном заседании поддержала за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” № 3279-д.
- Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. Эти изменения были обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.
- Тогда Министерство финансов предлагало сократить почти на половину финансирование культуры и кино. Также было было предусмотрено сокращение расходов на спорт.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не поддержал изменения в госбюджет в связи с тем, что депутаты не успели ознакомиться с законопроектом.