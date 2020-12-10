Лидеры Европейского Союза достигли знаковой сделки по бюджету и стимулирующих фондов на сумму 1, 8 трлн долларов в четверг после нескольких недель напряженных переговоров.

Об этом в Twitter сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Саммит ЕС достиг соглашения с Венгрией и Польшей, которые наложили ранее вето на план бюджета с 2021 по 2027 годы, а также на план распределения 750 млрд евро из фонда восстановления экономики.

Председатель Европейского совета не уточнил, на каких условиях была достигнута договоренность.

“Теперь мы можем начать реализацию и восстановить экономику. Наш знаковый пакет мер поддержки продвинет вперед переход к зеленым и цифровым технологиям”, – написал Мишель.

“Европа движется вперед! Европейский совет договорилс о бюджете ЕС и “следующего поколения ЕС”, – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и поздравила с достижением компромисса Германию, которая сейчас председательствует в Евросовете.

Как сообщает агентство Reuters, в рамках этого компромисса лидеры стран ЕС по итогам саммита опубликуют заявление о том, что правило о верховенстве закона будет применяться исключительно для того, чтобы обеспечить целевое расходование средств ЕС, а не для наказания стран за которые связаны с этим грехи.

Кроме того, Польша и Венгрия намерены заморозить применения нового принципа, обратившись в Европейский суд с иском о его соответствии другим документам ЕС. Процесс в Европейском суде может занять несколько лет.

Как отмечается, таким образом уже в январе вступят в силу бюджет ЕС размером 1,1 триллиона евро на период с 2021 по 2027 и план экономического восстановления от коронавирусного кризиса объемом 750 млрд евро.

Напомним, в середине ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет ветировать проект бюджета Европейского Союза на 2021-2027 годы и создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии из-за разногласий по вопросу о миграции с руководством Евросоюза. Также тогда к решению о вето присоединилась и Польша.