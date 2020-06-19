Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение Министерству внутренних дел 2,6 миллиарда гривен из спецфонда для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщила нардепка от “Голоса” Александра Устинова на своей странице в Facebook.

“Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,6 млрд ментам на доплаты за страшную борьбу с Ковид”, – написала она.

Нардеп отметила, что против такого решения высказался лишь депутат Владимир Цабаль от “Голоса”, двое нардепов воздержались, а 16 – проголосовали за.

“Оказывается протокола заседания нет, видеофиксации -нет! Их бюджетный комитет никогда не ведет”, – заявила Устинова.

Ранее нардеп от фракции “Голос” Александра Устинова заявила, что в Верховной Раде Украины на бюджетном комитете идет борьба за 2,6 млрд.

Напомним, из спецфонда COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплаты правоохранителям за их труд в условиях эпидемии.

10 июня Кабинет Министров на заседании выделил 2,7 миллиарда гривен Министерству внутренних дел на доплаты для занятых в борьбе с коронавирусом работникам. В частности, аппарату МВД выделили 171 081,6 тыс. грн, Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн, Администрации Государственной пограничной службы – 103 774,7 тыс. грн, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 51 302,5 тыс. грн, Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.