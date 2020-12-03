Об этом сообщила народный депутат от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.
Она опубликовала ответ от главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко на депутатский запрос.
“Финансирование мероприятий по проведению опроса (изготовление бюллетеней, материально-техническое обеспечение и т.д.), происходило в порядке, предусмотренном в договоре, заключенном между политической партией “Слуга народа” и ООО “Зе медиа”, за счет полученных взносов в поддержку политической партии “Слуга народа”, – говорится в ответе.
В открытых источниках есть информация о ООО “Зе медиа”, занимающейся производством кино, видеофильмов и телевизионных программ. Уполномоченным лицом значится Владимир Татаренко.
- Ранее сообщалось, что компания “Зе медиа” не первый раз сотрудничает с “слугой народа” перед выборами.
- Также сообщалось, что единственным владельцем которой является кандидат в горсовет Броваров (Киевская область) от партии “Демократическая Топор”.