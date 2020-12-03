Бюллетени для опроса от Зеленского, который проводился во время местных выборов, изготовила компания "Зе медиа" по условиям договора с партией "Слуга народа".

Об этом сообщила народный депутат от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

Она опубликовала ответ от главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко на депутатский запрос.

“Финансирование мероприятий по проведению опроса (изготовление бюллетеней, материально-техническое обеспечение и т.д.), происходило в порядке, предусмотренном в договоре, заключенном между политической партией “Слуга народа” и ООО “Зе медиа”, за счет полученных взносов в поддержку политической партии “Слуга народа”, – говорится в ответе.

В открытых источниках есть информация о ООО “Зе медиа”, занимающейся производством кино, видеофильмов и телевизионных программ. Уполномоченным лицом значится Владимир Татаренко.