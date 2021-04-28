В онлайн-переписці із народною депутаткою від "Слуги народу" Галиною Третяковою абонемент, який підписаний Сергієм, назвав інформаційне агентство "РБК-Україна" бл*дським.

Про це розповідають #Букви.

“Ух, тебя репостят адски. Бл*дский “РБК” не смог удержаться, не втулив заголовок от себя”, – написав Сергій.

Нижче він скинув публікацію на “РБК-Україна” із заголовком: “Галина Третякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу”.

“Зранку вже більше, ніж 40 посилань на тебе. І всі позитивні”.

Фото: #Букви

Хто такий абонемент Сергій – не відомо, але так звуть чоловіка Третьякової.