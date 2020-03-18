Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

“Согласно решению правительства Украины от 16 марта 2020 о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе на платформе Busfor, начиная с 18 марта 2020”, – сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что поездки на частных автомобилях сервис не блокирует и он будет далее доступен для тех, кто перемещается между городами Украины.

В компании предлагают пользователям действовать соответственно положениям местных и национальных органов власти и соблюдать правила профилактики.

“Сюда входят и ограничения как можно большего количества путешествий и в пределах Украины. В нынешней ситуации “социального дистанцирования” мы настоятельно рекомендуем пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками”, – сообщают в BlaBlaCar.