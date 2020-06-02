Об этом идет речь в материале американского издания Hitc.
После убийства Флойда в социальных сетях стали появляться публикации изображений с черным квадратом.
Посты являются частью движения по повышению осведомленности о расовом неравенстве наряду с известными хештегами #BlackLivesMatter и кампании Blackout Tuesday, которая проходит во всем мире во вторник, 2 июня.
Посты появились в социальных сетях Twitter, Instagram, TikTok, YouTube и на других платформах.
Черный квадрат в Instagram и других социальных сетях публикуют и знаменитости.
Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.
- В поддержку протестующих выступили 44-й президент США Барак Обама, а также первый темнокожий пилот “Формулы-1” Льюис Хэмилтон.