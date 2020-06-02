После смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе пользователи продолжают использовать социальные сети для выражения поддержки и солидарности. Во вторник, 2 июня, проходит кампания по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства Blackout Tuesday.

Об этом идет речь в материале американского издания Hitc.

После убийства Флойда в социальных сетях стали появляться публикации изображений с черным квадратом.

Посты являются частью движения по повышению осведомленности о расовом неравенстве наряду с известными хештегами #BlackLivesMatter и кампании Blackout Tuesday, которая проходит во всем мире во вторник, 2 июня.

Посты появились в социальных сетях Twitter, Instagram, TikTok, YouTube и на других платформах.

Черный квадрат в Instagram и других социальных сетях публикуют и знаменитости.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.