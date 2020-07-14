В Дубаях полиция арестовала 37-летнего нигерийца Рамона Олорунва Аббаса, он же инстаграммер hushpuppi с 2,5 млн подписчиков, по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег в крупных размерах.

Об этом пишет CNN .

В своем Instagram Аббас хвастался люксовыми автомобилями, полетами на частном самолете, одеждой от Gucci, Versace и Fendi.

Он опубликовал видео, в котором разбрасывает деньги, как конфетти, и говорит своим подписчикам, что он девелопер. Но согласно федеральным показаниям под присягой – его экстравагантный образ жизни финансировался за счет хакерских схем, на которых украли миллионы долларов у крупных компаний в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Его публикации роскошной жизни оставили цифровой след доказательств, которые следователи использовали, чтобы доказать его преступления.

В прошлом месяце следователи из Объединенных Арабских Эмиратов ворвались в его квартиру в Дубае, арестовали его и передали агентам ФБР, которые 2 июля доставили Аббаса в Чикаго.

В ближайшие недели он будет переведен в Лос-Анджелес. Там ему будут предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания сотен миллионов долларов с использованием схем киберпреступности.

41 миллион долларов и 13 автомобилей класса “люкс”

Нигерийский гражданин жил в эксклюзивном Palazzo Versace в Дубае и руководил глобальной сетью, которая смогла украсть сотни миллионов долларов у компаний, утверждают федеральные прокуроры.

Он работал с 11-ю подельниками – их также арестовали.

Полиция эмирата конфисковала 40 млн долларов наличными, 13 автомобилей класса люкс стоимостью 6,8 миллионов долларов, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса порядка двух миллионов предполагаемых жертв мошеннических операций.

Адвокат Аббаса Гал Писецки отказался подробно рассказывать о том, как его клиент зарабатывает свои деньги. Но то, как он зарабатывал на жизнь, будет “одним из главных спорных вопросов”, сказал он в комментарии CNN.

Писецки назвал арест своего клиента похищением, заявив, что Дубай передал его Соединенным Штатам “без каких-либо судебных разбирательств”. Аббас не был официально обвинен, и у правительства есть 30 дней, чтобы предъявить ему обвинение.

День рождения Аббаса помог отследить его

Аббас не скрывал своего богатого образа жизни. В Snapchat он назвал себя “Billionaire Gucci Master”.

“Я начал свой день с суши в Нобу в Монте-Карло, Монако, а затем решил заказать вертолет, чтобы мне сделали … маски для лица в спа-салоне Christian Dior в Париже, а затем закончил мой день с шампанским в Гуччи”, – написал он в Instagram .

Фотографии с автомобилями Bentley, Ferrari, Mercedes и Rolls Royce подписаны хэштегом #AllMine (все мое).

Фото: hushpuppi/Instagram

В письменных показаниях федеральные чиновники подробно рассказали, как его учетные записи в социальных сетях предоставили огромную информацию для подтверждения его личности. Например, в его Instagram были сохранены электронная почта и номер телефона в целях безопасности аккаунта. Федеральные чиновники получили эту информацию и связали эту электронную почту и номер телефона с финансовыми операциями и переводами с людьми, которые, по мнению ФБР, были его сообщниками.

“Учетная запись электронной почты … также содержала электронные письма с приложениями, связанными с электронными переводами, в больших долларовых значениях”, – говорится в заявлении.

Его записи Apple и Snapchat также предоставили информацию, которая помогла следователям подтвердить его личность, адрес и связь с другими подозреваемыми. Фотографии празднования дня рождения, опубликованные в Instagram стали уликой.

В одном посте был изображен праздничный торт с логотипом Fendi и его миниатюрной фигуркой в окружении крошечных сумок.

Следователи использовали этот пост для проверки его даты рождения по предыдущему заявлению на визу в США.

Мошенничество на два континента

Федеральные документы подробно рассказывают о том, как помощник юриста в нью-йоркской юридической фирме перечислил почти 923 000 долларов США на рефинансирование недвижимости клиента на банковский счет, контролируемый Аббасом и его сообщниками. Помощник адвоката получил мошеннические электронные инструкции после отправки электронного письма на адрес электронной почты банка, который впоследствии был идентифицирован как “поддельный” адрес электронной почты.

Аббас прислал сообщнику изображение подтверждения банковского перевода.

Аббас и еще один мужчина, имя которого не называется, также сговорились отмывать 14,7 миллиона долларов из иностранного финансового учреждения в прошлом году.

Во время этого предполагаемого киберпреступления Аббас послал соучастнику информацию об учетной записи для банковского счета в Румынии, который можно было использовать для “больших сумм”. В других схемах использовались банковские счета в Дубае, на которые перечислялись деньги жертв из Соединенных Штатов.

Аббаса также обвиняется в заговоре с целью кражи 124 миллионов долларов у неназванного английского футбольного клуба Премьер-лиги. Но пока неясно, была ли попытка успешной.

$1,7 млрд убытков

Схемы компрометации деловой электронной почты представляют собой сложные мошеннические действия, в которых хакер перенаправляет сообщения учетной записи, чтобы попытаться перехватить электронные денежные переводы.

По словам прокурора США Ника Ханны, схемы компрометации деловой электронной почты являются одним из самых сложных киберпреступлений, с которыми правоохранителям США пришлось сталкиваться. “Поскольку в них обычно участвует скоординированная группа мошенников, разбросанных по всему миру, которые имеют опыт взлома компьютеров и эксплуатации международной финансовой системыЦ, – сказал Ханна.

По словам Пола Делакура из ФБР, только в прошлом году ФБР зафиксировало убытки в размере 1,7 млрд долларов у компаний и частных лиц, пострадавших в результате мошеннических операций с электронной почтой.

В случае осуждения за отмывание денег Аббасу грозит до 20 лет тюрьмы. Его дистанционное слушание назначено на понедельник.