Православная церковь Украины (ПЦУ) в этом году не тратила деньги на чартерный рейс, чтобы доставить амфору с Благодатным огнем из Тель-Авива. Огонь привезла авиакомпания МАУ.

Об этом в эфире “Прямого” канала сообщил представитель ПЦУ, диакон Михаил Омельян.

Он подчеркнул, что авиакомпания МАУ сама предложила привезти Благодатный огонь и “передала его митрополиту Епифанию”.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (ПЦУ) заявил, что доставка Благодатного огня в Украину, организованная УПЦ МП – это “диверсия со стороны Московского патриархата”.

“Я бы назвал их церковными диверсантами, которые провоцируют и нарушают рекомендации МОЗ. А к этим рекомендациям следует прислушиваться, так как в МОЗ работают практики. Я не поддерживаю “запретить все”, но поддерживаю ограничения. Что касается духовной жизни, то, в первую очередь, в ней надо участвовать духовно. Христово Воскресенье не заключается только в благодатном огне, Христово Воскресение заключается в победе жизни над смертью”, – сказал он.

По словам владыки, в этом году ПЦУ не поехала в Израиль за Благодатным огнем.

“Те деньги, которые мы ранее тратили на поездку, сегодня мы потратили на врачей: закупили маски, защитные костюмы”, – сказал митрополит Михаил.

Благодатний вогонь прибув в Україну У неділю вранці літак МАУ Boeing-767 доставив амфору із Благодатним вогнем з Тель-Авіва до Києва. Цінний вантаж буде переданий представникам Православної Церкви України для відправлення пасхальних богослужінь у Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах. У цей надскладний для людства час всім нам необхідна віра у дива. Благодатний вогонь, який сходить на Храм Гробу Господнього у Велику суботу, і є таким дивом. Ми в МАУ пишаємося тим, що нам вкотре довірене це складне і дуже відповідальне завдання. Опубліковано Fly UIA Неділя, 19 квітня 2020 р.