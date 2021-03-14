Благотворительная организация Лары Трамп, невестки 45-го президента США, которая занимается спасением собак, за последние 7 лет работы потратила около 2 миллионов долларов на недвижимость Дональда Трампа.

Об этом идет речь в расследовании HuffPost.

Благотворительная организация Big Dog Ranch Rescue, зарегистрированная в штате Флорида, собирается потратить 225 тысяч долларов на мероприятие, которое организовывают на вилле 45-го президента США Дональда Трампа. Он поселился там в январе, после того, как ушел из Белого дома, проиграв выборы.

Согласно данным налоговой службы (IRS), благотворительная организация Big Dog Ranch Rescue, потратила 1,8 миллиона долларов на мероприятия, которые проводились на вилле. Деньги были потрачены с 2014 года. Лара Трамп, супруга Эрика Трампа, организовывает благотворительные акции организации с 2018 года.

В 2019 году была прекращена деятельность Фонда Дональда трампа (Trump Foundation) и Фонда Эрика Трампа (Eric Trump Foundation). Раньше деньги на проведение различных мероприятий брали оттуда.

Лорен Симмонс, президент и основатель Big Dog Ranch Rescue, является ярым сторонником Трампа и опубликовала множество комментариев в социальных сетях в поддержку кампании бывшего президента “Остановить мошенничество”, направленной на отмену результатов выборов 2020 года.

На сайте благотворительной организации написано: “Качество обслуживания, красота места проведения и отличная оценка сделали нас некоммерческой организацией, а щедрость сторонников, которые ежегодно инвестируют в наши мероприятия, позволяет нам спасти и разместить тысячи собак. Наши инвестиции принесли более 12 миллионов долларов за восьмилетний период, что позволяет нам продолжать нашу миссию”.