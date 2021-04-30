Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що відправиться в Україну на наступному тижні.

Про це він розповів в інтерв’ю для телеканалу CBS.

Держсекретар зазначив, що президент Росії Володимир Путін в останні кілька днів зібрав на кордоні з Україною більш ніж 100 000 військовослужбовців.

За його словами, на кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично втрутилася.

Він також сказав, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку України.

“Я не можу сказати вам, що ми знаємо наміри Путіна. Є безліч речей, які він міг би зробити або не робити. Те, що ми бачили в останні кілька днів (відведення військ, – ред.), це, мабуть, рішення відвести деякі з цих сил, і ми бачили, як деякі з них фактично почали відступати”, – сказав він.

Повне інтерв’ю Блінкена транслюватиметься цієї неділі, 2 травня, в програмі “60 хвилин” о 19:00 за східним / тихоокеанським часом.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.