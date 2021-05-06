Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перед Україною стоять два ключові виклики: агресія Росії та внутрішня корупція.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції за підсумками перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

“Перед Україною стоять два виклики: один ззовні, від Росії, але є ще загроза з середини – це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу“, – наголосив Блінкен.

Він додав, що ці два виклики взаємопов’язані, оскільки корупція в Україні грає на руку РФ.

“І ці два елементи взаємопов’язані, тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів українського народу”, – зазначив держсекретар США.

Блінкен уточнив, що в цьому контексті обговорив із Зеленським продовження корпоративного управління, зокрема і для НАК “Нафтогаз України”.

“Це питання надзвичайно важливе, зокрема щодо “Нафтогазу”, але не лише “Нафтогазу”. Це стосується основних інституцій. Ми говорили про важливість сильної та незалежної антикорупційної ради. Ми також говорили про реформи судової влади, яким чином обираються судді. Ми обговорили ту роботу, яку Верховна Рада провела щодо реформи Служби безпеки. Перше читання закон уже пройшов. Як президент сказав, дуже важливо розуміти те, що залишаються значні виклики. Але є і значний прогрес у земельній реформі. Це дуже важливе питання. Новий закон, який стосується незаконних доходів, новий закон про парламентську недоторканність – усе це дуже важливо”, – перерахував Блінкен.

Насамкінець держсекретар США наголосив, що народ України хоче бачити не лише ухвалення законів, а й їх виконання (що передбачає і боротьбу з корупцією).

“Закони дуже важливі, але не менш важливе їх виконання. І те, що ми чули: український народ хоче бачити не тільки ухвалення законів, а й їх виконання, що передбачає і боротьбу з корупцією“, – заявив Блінкен.

(На відео – з 26:20)