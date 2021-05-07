Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва НАК "Нафтогаз" є поганим сигналом і може потенційно завдати шкоди міжнародному іміджу України.

Про це він поінформував в інтерв’ю українському телеканалу ICTV. Інтерв’ю опубліковано на сайтах Держдепартаменту США та “Факти ICTV”.

“Насправді це поганий сигнал, і я думаю, що це може завдати потенційної шкоди міжнародному іміджу України”, – наголосив Блінкен.

При цьому він висловив сподівання, що український уряд “це розуміє” і “рухатиметься вперед до корпоративного управління “Нафтогазом”, а також іншими великими державними підприємствами”.

За словами Блінкена, таке управління “повинно бути прозорим, незалежним і обов’язково служити інтересам українців”.

Держсекретар США знову зазначив, що Україна стикається “з двома викликами – зовнішнім (російська агресія) і внутрішнім – корупція, олігархи, які ставлять свої інтереси попереду інтересів українського народу”.

“І Росія використовує цю внутрішню агресію також у своїх цілях. Тож я впевнений, що українці дуже зацікавлені в реформах та сильних державних інституціях, їхній прозорості та незалежності. Йдеться про Антикорупційне бюро, діяльність суддів і наглядові ради державних компаній”, – заявив Блінкен.

Він відзначив “важливий прогрес” в питаннях ухвалення законів щодо декларування доходів парламентарів і земельної реформи.

“Але, звісно, необхідно домогтися більшого прогресу в таких питаннях, як корпоративне управління, судова реформа, в забезпеченні справжньої незалежності Антикорупційного бюро. Це насамперед потрібно українцям, вони тільки виграють від цих реформ”, – наголосив держсекретар США.

Він додав, що міжнародна спільнота хоче співпрацювати з Україною, проте інвестори мають бути впевнені, що тут сприятливий бізнес-клімат.

(На відео – з 4:00)