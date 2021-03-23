Об этом сообщает Reuters.
“Президент Джо Байден ясно дал понять, что он считает, что трубопровод – плохая идея, плохая для Европы, плохая для Соединенных Штатов, в конечном итоге это противоречит собственным целям безопасности ЕС”, – сказал Блинкен на встрече с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
“Это может подорвать интересы Украины, Польши и ряда близких партнеров и союзников”, – добавил он.
Госсекретарь США также отметил, что планирует обсудить вопрос реализации проекта “Северный поток-2” с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
“Северный поток – 2” строится в обход Украины. Он может увеличить энергетическую зависимость Европы от России и будет конкурировать с поставками сжиженного природного газа из США.
По словам аналитиков, отслеживающих данные, трубопровод уже построен примерно на 95% и может быть завершен к сентябрю.
Соединенные Штаты опасаются, что Россия может использовать “Северный поток – 2” в качестве рычага воздействия на страны ЕС за счет усиления зависимости от Москвы.
- Ранее сообщалось, что Государственный департамент США требует прекращения строительства российского газопровода “Северный поток-2”.