Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский трубопровод "Северный поток-2" противоречит интересам Европейского Союза и может подорвать интересы Украины.

Об этом сообщает Reuters.

“Президент Джо Байден ясно дал понять, что он считает, что трубопровод – плохая идея, плохая для Европы, плохая для Соединенных Штатов, в конечном итоге это противоречит собственным целям безопасности ЕС”, – сказал Блинкен на встрече с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

“Это может подорвать интересы Украины, Польши и ряда близких партнеров и союзников”, – добавил он.

Госсекретарь США также отметил, что планирует обсудить вопрос реализации проекта “Северный поток-2” с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

“Северный поток – 2” строится в обход Украины. Он может увеличить энергетическую зависимость Европы от России и будет конкурировать с поставками сжиженного природного газа из США.

По словам аналитиков, отслеживающих данные, трубопровод уже построен примерно на 95% и может быть завершен к сентябрю.

Соединенные Штаты опасаются, что Россия может использовать “Северный поток – 2” в качестве рычага воздействия на страны ЕС за счет усиления зависимости от Москвы.