Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати ні з ким не домовлятимуться "щодо України без України" (тобто без врахування позиції та інтересів нашої країни). Це стосується і переговорів із Росією.

Про це він поінформував в інтерв’ю українському телеканалу ICTV. Інтерв’ю опубліковано на сайтах Держдепартаменту США та “Факти ICTV”.

Блінкену було поставлено запитання, чи можна розцінювати його візит до України як “звірку годинників” перед можливою зустріччю президента США Джо Байдена і лідера РФ Володимира Путіна.

“Перш за все, хочу наголосити – те, що сказав президент Байден президенту Зеленському, адже ви знаєте, що президент Байден давно підтримує Україну і партнерство між нашими країнами: ми ніколи не будемо робити нічого щодо вас без вас. І це, звісно, стосується усіх переговорів із Росією. Це одна з причин, чому я приїхав сюди (до України, – ред.) сьогодні – щоб поділитися нашим аналізом і оцінкою ситуації, а також почути наших партнерів-українців, якою вони її бачать”, – зазначив Блінкен у відповідь.

Держсекретар США також запевнив, що Вашингтон і надалі надаватиме безпекову підтримку Україні, щоб наша країна могла захистити себе.

“Одна з причин, чому я тут, – це зробити чітку заяву, що Сполучені Штати підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Я тут, щоб сказати українцям: ми підтримуємо вас”, – наголосив він.

Блінкен уточнив, що США “віддали б перевагу стабільним і передбачуваним відносинам з Росією”, проте якщо Кремль чинитиме агресивні дії щодо України чи інших держав, то Вашингтон відповідним чином реагуватиме на це.

“Якщо Росія продовжить агресивні дії проти України чи іншої держави, що зачіпає і наші інтереси, ми будемо відповідати. Не заради того, щоб підняти ескалацію чи увійти в конфлікт, а тому, що не можемо дозволити, щоб російська агресія та її зухвалі дії залишилися без відповіді. Тож насправді рішення за президентом Путіним. Він може вирішувати, і Росія може своїми діями вирішити і спробувати встановити більш передбачувані та стабільні відносини. Частиною цього, я сподіваюся, буде свідоме рішення щодо припинення окупації і відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, контролю за кордоном”, – заявив держсекретар США.

(На відео – з 00:30 та 2:50)