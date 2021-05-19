Про це повідомляє NBC News.
Блінкен сказав, що США зацікавлені в стабільних та передбачуваних відносинах між країнами.
Блінкен та Лавров вперше особисто зустрінуться в Ісландії. Ця зустріч відбудеться на тлі різкого погіршення відносин між країнами протягом останніх місяців.
Очікується, що зустріч відбудеться в середу, 19 травня, після засідання Арктичної ради.
За словами представника Держдепартаменту Неда Прайса, зустріч надасть можливість “перевірити припущення щодо більш стабільних та більш передбачуваних відносин Вашингтона та Москви”.
Однак, при тому, що зустріч президентів РФ та США має відбутися в червні, напередодні сьогоднішньої зустрічі в представників цих країн діаметрально протилежні очікування від неї.
Зокрема, в РФ та США зовсім різні погляди щодо Арктики та України, питання щодо ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального, безпеки в кіберпросторі тощо.
Напередодні зустрічі Блінкен написав в одній із соцмереж про те, що осуджує анексію українського Криму у 2014 році.
“Ми засуджуємо зловживання Росії в Криму, передусім 18 травня, коли ми вшановуємо 77-му річницю сталінської депортації величезної кількості кримських татар з їх рідного півострова”, – написав Блінкен.
We condemn Russia's abuses in Crimea, especially on May 18 as we reflect on the 77th anniversary of Stalin’s deportation of countless Crimean Tatars from their native peninsula. We look forward to participating in the Crimea Platform Summit in August. #CrimeaIsUkraine
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2021
Водночас Лавров сказав, що Росія сподівається на нормалізацію відносин, а не на слова, яких будо “забагато”.
- 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.
- Джо Байден заявив, що, як голова держави, відповідає за безпеку громадян та захист демократії, тому готовий ініціювати відповідні міри на всі неправомірні дії з боку Росії.
- 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону. Тоді зазначалося, що “Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України”.
- Згодом Джо Байден повідомив, що збирається в червні зустрітися з Володимиром Путіним.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що можлива зустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не суперечить інтересам нашої країни. Кулеба зазначив, що це допомогло “виграти час”, оскільки Путін скоріш за все не порушуватиме правил в очікуванні зустрічі з американським лідером.