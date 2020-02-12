Об этом сообщил директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.

“Лазорко, удлинитель рук группы “Приват” восстановился по суду в “Укртранснафте” и висит теперь на сайте компании в числе топ-менеджеров. В компанию, которую они обдирали шесть лет, фактически дотируя подконтрольную Коломойскому “Укртатнафту” за счет удержания низких тарифов нефтетранспортной госкомпании. Было там и еще несколько классических эпизодов, которые должны были бы выучить правоохранители, но после победы Зеленского решили эти тома закрыть”, – говорится в сообщении.

По словам Куюна, “венцом менеджмента” Лазорко в “Укртранснафте” стала выкачка технологической нефти из нефтепроводов в 2014-2015 году.

“Сделано это было под предлогом спасения госнефти от сепаратистов. Только непонятно, зачем заодно выкачали нефть из “Дружбы” (Западная Украина)? Выкачанную нефть разместили на хранение на НПЗ Игоря Валерьевича (Коломойского, – ред.) в Кременчуге, Надворной и Дрогобыче. При этом тариф на хранение поставили 100 тыс. долл. в день. Не удивительно, что Коломойский даже орден Лазорку предлагал дать. Притом поначалу тариф был намного меньше, но Александр Иванович зачем-то досрочно подписал договор о его резком увеличении. Этот эпизод тоже был предметом расследования, но сначала не особо сильно и расследовали, а после выборов и вовсе все закрыли. Но мы же помним. “Укртранснафта” заплатила “Привату” 900 млн грн за хранение той нефти”, – объяснил он.

Директор “Консалтинговой группы А-95” добавил, что нынешняя должность Лазорка в “Укртранснафте” – бутафорная.

“Права подписи нет, участия в хоздеятельности нет, кабинета нет, машины нет. Зачем было восстанавливать? В противном случае была перспектива проиграть миллионов на 15 грн компенсации, включая компенсацию страданий Лазорко в Лондоне, где он скрывался от следствия при Порошенко. Посчитали, что с учетом былых подвигов он уже и так дорого обошелся налогоплательщикам. Понятно одно, таким персонажам не место в госкомпаниях, пускай если они там сидят формально. Лучшее, что может сейчас сделать Лазорко – это добровольно уволиться. Возможно, тогда бы я посмотрел на него иначе”, – резюмировал Куюн.

Напомним, Александр Лазорко возглавлял “Укртранснафту” с 2009 по 2015 годы. Наблюдательный совет полностью государственной “Укртраснафты” устранил Лазорко с должности руководителя в середине марта 2015 г. В тот же день на предприятие примчался тогдашний губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский вместе с вооруженной охраной и устроил громкий скандал. В результате этого скандала и Лазорко, и Коломойский потеряли свои должности.

За время управления “Укртранснафтой” Лазорко неоднократно действовал в интересах Коломойского.

4 сентября 2015 года прокуратура Киева объявила Лазорко подозрение. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Подозрение было предъявлено по четырем эпизодам: выкачка технологической нефти; расходы по страхованию; подписание бесплатных сделок в год на хранение нефти; и резервирование трубопровода Кременчуг – Одесса компанией “Синтез Ойл”, за которой, по информации СМИ, стоит “Приват” Игоря Коломойского.

После объявления в национальный розыск, бывший глава “Укртранснафты” сбежал в Лондон и оформлял там политическое убежище.