Приблизительно на 30 000 компьютерах Mac по всему миру было обнаружено неизвестное ранее вредоносное программное обеспечение. Вирус имеет механизм самоуничтожения, который заметает следы его существования.

Об этом пишет The Verge.

Существует популярный стереотип, что компьютеры Apple в значительной степени защищены от вредоносных программ. Тем не менее обнаружено новое вредоносное ПО, которое было замечено как на устройствах с M1, так и на девайсах с процессорами Intel.

Исследователи в сфере информационной безопасности из Malwarebytes и Red Canary обнаружили таинственное ПО Silver Sparrow примерно на 30 000 компьютерах Mac. Вирус использует JavaScript API установщика macOS, чтобы выполнять команды.

Специалистам пока не удалось разобраться какой именно вред он несет девайсам. Более того, вирус имеет механизм самоуничтожения, который заметает следы его существования.

В собственном блоге Red Canary более подробно рассказывается о том, как они обнаружили несколько версий, нацеленных не только на Intel, но и на более новые Mac, основанные на собственном чипе Apple M1.

Despite the missing payload, Silver Sparrow’s forward-looking M1 chip compatibility, global reach, relatively high infection rate, and operational maturity suggest Silver Sparrow is a reasonably serious threat. — Red Canary (@redcanary) February 19, 2021

Red Canary пишет, что Apple уже отозвала двоичные файлы (что теоретически должно удерживать вас от случайной установки вредоносного ПО самостоятельно).

Отмечается, что уже заражено 29 139 устройств с macOS, которые находятся в 153 странах.