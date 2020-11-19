Почти 50% украинцев не поддерживают введение "карантина выходного дня", а более 60% - не ожидают, что он будет эффективен в борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября 2020 года.

По данным социологов, отношение к введению “карантина выходного дня” оказалось полярным: половина опрошенных (49%) заявили, что поддерживают такую меру.

В то же время 49% респондентов высказались против “карантина выходного дня”. Еще 2% не определились с ответом.

При этом только 35% опрошенных ожидают, что в результате реализации новой меры распространения коронавируса в Украине уменьшится. В то же время 62% – придерживаются противоположного мнения.

В ходе опроса 85% респондентов заявили, что знают о том, что Правительство ввело “карантин выходного дня”. Еще 15% – что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.