Напередодні стало відомо, що суд ухвалив заблокувати понад 400 інтернет-ресурсів. Утім блокування сайтів не буде — поліція відкликала власний лист щодо його виконання.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, суддя Голосіївського райсуду Києва, розглядаючи справу щодо шахрайства (ч.3 ст.190 ККУ) ухвалив накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Internet при використанні понад 400 вебресурсів, зобов’язавши інтернет-провайдерів закрити до них доступ. В цей широкий перелік потрапили сайти медіа, сайт з персональними блогам “Живой журнал”, сервіс gist.github, де програмісти діляться кодами і багато інших ресурсів.

Проти цього рішення висловилися заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров у своїй короткій заяві наголосив, що один сайт з переліку — GitHub Gist — заблоковано не буде.

“Ми не дамо”, — запевнив він та зазначив, що незабаром ситуацію прокоментують МВС, Мінцифра та Мінінформполітики.

Невдовзі з’явився коментар Геращенка. Він запевнив, що поліція вже відкликала лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації зі сповіщенням про рішення суду.

За словами заступника міністра, провадження, в рамках розслідування якого було ухвалене рішення про блокування сайтів, також може бути закрито.

“Поліція вже відкликала свій супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Кримінальне провадження буде витребуване до Головного слідчого управління з метою проведення ґрунтовної перевірки та, в разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого і прокурора, буде закрите згідно з передбаченою КПК процедурою”, — пише він.

Чому сайти ухвалили заблокувати?

Геращенко розповів, що рішення було ухвалено в рамках розслідування провадження за позовом громадянина на ім’я Олександр Пан — бізнесмен, інвестор.

За версією Геращенка, Пан звернувся до поліції із заявою зі скаргою на шахрайські дії 17 грудня 2020 року. Ця заява була зареєстрована, оскільки поліція зобов’язана реєструвати будь-які заяви.

Після цього адвокати бізнесмена звернулися до суду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, у перелік потрапили ті, на яких містили будь-які публікації зі згадкою Пана.

“Суддя Плахотнюк 04 лютого 2021 року виносить рішення про визнання 426 інтернет-сайтів, які розміщували вказані вище матеріали, такими, що принижують честь і гідність Олександра Пана, тобто — “знаряддям злочину”, та накладає на них арешт. Далі, необґрунтоване рішення суду направляється слідчому поліції, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації”, — пояснив Геращенко.

Заступник міністра наголосив, що реальної шкоди це рішення не нанесло.

Крім цього, Геращенко виступив за подання скарги на суддю до Вищої ради правосуддя. З самим Паном Геращенко пообіцяв провести “окрему розмову”.

На цьому тлі заступник очільника МВС також вирішив звернутися до нардепів з проханням вести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо проведення дослідчої перевірки заяв громадян, що, на його думку, могло б допомогти уникнути таких інцидентів.