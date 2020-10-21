Блокировка выездов и стычки с правоохранителями: как активисты встретили решение суда по фигурантам дела Шеремета

Граждане, приехавшие в Шевченковский суд, чтобы поддержать фигурантов дела Шеремета — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь — заблокировали выезд с территории. Между активистами и правоохранителями произошли стычки.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу. Во время заседания суд определил, в каком порядке будет исследовать доказательства и проводить допросы.

Также рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения фигурантам дела. Суд удовлетворил это ходатайство, Антоненко останется под стражей до 19 декабря, Кузьменко — под домашним арестом до того же времени, а Дугарь будет выполнять возложенные на нее судом обязанности.

После того как решение было объявлено, около 100 человек заблокировали центральный выезд с территории суда, выражая свое несогласие. Еще около 70 заблокировали задний выезд. Правоохранители в громкоговоритель призвали разойтись.

Когда авто с Антоненко приблизилось к воротам, между правоохранителями и активистами произошла стычка, были слышны взрывы, виден дым.

Полицейские квалифицировали действия участников стычки как “вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя” (ч. 1 ст. 343 УК) и внесли информацию об этом в Единый реестр досудебных расследований. О задержаниях не сообщается.

Правоохранители дважды пытались вывезти фигуранта дела за пределы суда, и это, в конце концов, им удалось.