Блокировка выездов и стычки с правоохранителями: как активисты встретили решение суда по фигурантам дела Шеремета

Covid-19 Украина

обновлено 21.10.2020 в 19:01

Всего:

315826(+6719)

Болеют:

177680(+6719)

Выздоровели:

132219(+2686)

Умерло:

5927(+141)

Партнерский материал
20:17 13 ноября состоится VII Конференция по уголовному праву и процессу
19:34 В Киеве в День Независимости Украины в 2021 году состоится военный парад
19:13 Глава Минздрава Германии заразился коронавирусом
19:11 Катастрофа МАУ: Иран обещает отчитаться о расследовании до конца недели
Партнерский материал
18:58 ХІХ Форум Финансовых Директоров Украины
18:54 «Мы встретились взглядом»: Майли Сайрус заявила, что видела инопланетян
18:44 Дубинский «любит скорость»: как нардеп регулярно нарушает ПДД
18:25 НАТО проведет с Украиной консультации по стратегии «НАТО-2030» — Столтенберг
18:08 Правительство утвердило Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2024 года
17:46 Кабмин выделил почти 540 млн грн на дезинфицирующие средства для школ
Партнерский материал
17:41 Получить кредит стало возможно без звонков сотрудников МФО
17:37 Джейк Джилленхол сыграет главную роль в мини-сериале «Сын» по роману Ю Несбе
Партнерский материал
17:15 На Борщаговке создадут коммунальное предприятие, которое будет заниматься развитием детского спорта, – Денис Беринчик
17:01 Кабмин изменил порядок расчетов за газ в начале отопительного сезона
16:59 Изобретатель динамита: 187 лет назад родился шведский химик Альфред Нобель
16:45 В Кыргызстане назначили дату повторных парламентских выборов
16:22 В «Слуге народа» предлагают провести второй тур выборов после карантина: проект постановления
16:09 Сильный и агрессивный: в Норвегии обнаружили опасный штамм коронавируса
15:51 Умер легендарный британский рок-музыкант Спенсер Дэвис
15:31 В Польше фитнес-клуб объявил себя церковью, чтобы его не закрыли из-за COVID-19
15:10 Тихановская призвала белорусов к всеобщей забастовке и пообещала помочь в случае потери работы
15:06 Меган Маркл и принц Гарри высказались о проблемах цифрового мира
14:52 «Скоро не только бэху отберут»: Дубинский снова нарушил правила дорожного движения
14:49 Шмыгаль ждет предложений о развертывании полевых госпиталей
14:45 До +20 и без осадков: синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло
14:27 В «СН» рассказали, кто оплатил Всенародный опрос Президента
14:05 В Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты: фото и видео
13:58 Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили фотовыставку Hold Still
13:50 Экс-спикер парламента Владимир Литвин заболел COVID-19
Эксклюзив
13:44 Суд продолжил рассмотрение «дела Шеремета»: в зале – Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Блокировка выездов и стычки с правоохранителями: как активисты встретили решение суда по фигурантам дела Шеремета

Граждане, приехавшие в Шевченковский суд, чтобы поддержать фигурантов дела Шеремета — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь — заблокировали выезд с территории. Между активистами и правоохранителями произошли стычки.

Среда, 21 октября 2020, 20:28

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу. Во время заседания суд определил, в каком порядке будет исследовать доказательства и проводить допросы.

Также рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения фигурантам дела. Суд удовлетворил это ходатайство, Антоненко останется под стражей до 19 декабря, Кузьменко — под домашним арестом до того же времени, а Дугарь будет выполнять возложенные на нее судом обязанности.

После того как решение было объявлено, около 100 человек заблокировали центральный выезд с территории суда, выражая свое несогласие. Еще около 70 заблокировали задний выезд. Правоохранители в громкоговоритель призвали разойтись.

Когда авто с Антоненко приблизилось к воротам, между правоохранителями и активистами произошла стычка, были слышны взрывы, виден дым.

Полицейские квалифицировали действия участников стычки как “вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя” (ч. 1 ст. 343 УК) и внесли информацию об этом в Единый реестр досудебных расследований. О задержаниях не сообщается.

Правоохранители дважды пытались вывезти фигуранта дела за пределы суда, и это, в конце концов, им удалось.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

  • 6 октября Апелляционный суд Киева оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. После этого возле суда произошли столкновения между силовиками и сторонниками Антоненко. В результате пострадал журналист Виктор Трегубов.
  • 18 октября подполковник британской армии, военный эксперт Глен Грант написал открытое письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и заявил, что нет прямых доказательств в том, что Андрей Антоненко связан с убийством украинского журналиста Павла Шеремета.
Теги: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, справа Шеремета, стычки, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться