В китайских социальных сетях появляются фотографии тысяч похоронных урн после того, как власти разрешили родственникам, умерших от коронавируса, похоронить их прах. Из-за этого к Китаю снова возникают вопросы насчет реального числа смертей впоследствии коронавируса.

Об этом пишет американская медиакомпания Bloomberg. #Буквы публикуют полный перевод статьи.

Длинные очереди, множество урн с прахом, скорбящие родственники умерших в похоронных бюро в Ухане вызывают вопросы об истинных масштабах смертности от коронавируса в эпицентре вспышки эпидемии. Это восстанавливает давление на китайское правительство, которое пытается умалчивать информацию об эпидемии.

Родственниками умерших от коронавируса в Ухане – в городе в центре Китая, где впервые он появился в декабре — восемь местных похоронных бюро позволили забрать прах умерших после кремации, начиная с этой недели.

После такого решения в китайских социальных сетях начали распространяться тысячи фотографий урн с прахом.

По данным китайского СМИ Caixin, только в один из восьми похоронных бюро было доставлено около 2500 урн в среду и четверг. На другой фотографии, опубликованной Caixin, изображена 3500 урн.

Однако, неизвестно, сколько из урн были заполнены прахом умерших.

Издание связалось с людьми из шести похоронных бюро, еще в двух — не ответила. В похоронных бюро ответили, что не имеют точных данных или не имеют права разглашать информацию. В некоторых семьях рассказали, что ждали несколько часов, чтобы забрать прах.

Согласно данным китайского правительства, от вируса умерло 2535 человек в Ухане. В то время как на Западе число инфицированных случаев достигло 500 000, из них смертей – 24 тысяч. Китайские власти сняли ограничительные меры и разблокировали жизнь в стране после того, как объявили, что новых случаев не зарегистрировано. После этого Китай активизировал дипломатическую пропаганду, направленную на пострадавшие от вируса страны, отправляя помощь и медикаменты.

Но кое-кто и в Китае скептически относится к точности официальных подсчетов, особенно с учетом перегруженной медицинской системы Ухане и попыток власти скрыть вспышку болезни на ее начальных этапах, а также многочисленных пересмотров того, как подсчитывать эти случаи. Пользователи социальных сетей пишут, что требуют дисциплинарных мер в отношении чиновников Ухане.

У многих людей, которые умерли, были симптомы COVID-19, но их не проверяли и эти люди были исключены из официального подсчета случаев в рамках эпидемии, пишет Caixin. Были также пациенты, которые умерли от других болезней из-за нехватки надлежащего лечения, в то время, когда больницы были переполнены пациентами с коронавируса.

В четвертом квартале 2019 года, согласно данным городского агентства по гражданским вопросам, в Ухане провели 56007 кремации. Количество кремации было на 1583 больше, чем в четвертом квартале 2018 года, и на 2231 случаев больше, чем в четвертом квартале 2017 года.

Ограничения на траурные мероприятия

Семьи погибших, возможно, столкнутся с ограничениями траурных обрядов. В четверг правительство Ухань опубликовал заявление, в котором говорится о запрете жителям города убирать гробницы до 30 апреля. Это означает, что люди не смогут почтить память умерших в специальный день “Чинг мин”, который отмечают 4 апреля и, традиционно, в этот день убирают могилы. Другие провинции, включая Гуанси и Чжэцзян также объявили об аналогичных ограничения.

Двое местных жителей в Ухане, которые потеряли членов семьи из-за вируса, рассказали онлайн, что их будут сопровождать работодатели или другие должностные лица из районных комитетов в похоронное бюро за урнами с прахом для того, чтобы проконтролировать соблюдение запрета.

“Окружное правительство посоветовало мне подождать, прежде чем я смогу забрать прах моего отца”, – сказал Сюэ Зай Шоу Чжонг, житель Ухань.

“Урны забирают поэтапно”, – пояснил он.

Другой пользователь Weibo, рассказала, что потеряла мужа из-за коронавируса. С ней связалась полиция и предупредила, чтобы она была не очень эмоциональной, и прекратила публиковать сообщения в Интернете.

“Я требую только одного: хочу, как можно скорее, похоронить своего мужа”, – сказал она.