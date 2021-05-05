Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Очікується, що Blue Origin оголосить подробиці про те, як придбати місце, час першого рейсу і вартість квитка, що протягом багатьох років було ретельно охоронюваним секретом компанії.
У 2018 році повідомлялося, що Blue планувала стягувати з пасажирів не менше 200 000 доларів за поїздку.
Ракета-капсула New Shepard від Blue призначена для автономного польоту шести пасажирів на відстань понад 100 км над Землею в суборбітальний простір, досить високо, щоб випробувати кілька хвилин невагомості та побачити кривизну планети.
У капсулі є шість оглядових вікон, за даними Blue Origin, вони майже в три рази вищі, ніж на лайнері Boeing 747.
- Раніше Blue Origin провела успішне випробування нового покоління суборбітального корабля New Shepard, призначеного для майбутніх польотів космічних туристів, і оприлюднила відео польоту.