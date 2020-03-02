Политик-демократ Майк Блумберг напал на своего оппонента Берни Сандерса, выступая перед Американо-израильским комитетом по общественным связям (AIPAC).

Об этом сообщает газета The New York Times.

Ранее Берни Сандерс раскритиковал AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям) — консервативную общественную организацию, целью которой является оказание влияния на проведение произраильского курса во внешней политике США.

По мнению Сандерса, AIPAC — платформа для “лидеров, которые выражают фанатизм и выступают против основных прав палестинцев”, а потому он не считает нужным посещать организованные комитетом мероприятия.

“Народ Израиля имеет право жить в мире и безопасности. Так же и палестинский народ. Я по-прежнему обеспокоен платформой, которую AIPAC предоставляет лидерам, которые выражают фанатизм и выступают против основных прав палестинцев. По этой причине я не буду посещать их конференции. Как президент, я буду поддерживать права как израильтян, так и палестинцев и сделаю все возможное, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе”, — написал политик в Twitter 24 февраля.

В свою очередь другой кандидат от Демократической партии — миллиардер Майк Блумберг — выступил перед AIPAC на конференции, от посещения которой Сандерс отказался.

В своем выступлении Блумберг отметил, что некоторые из его соперников-демократов ранее не посещали ни одну из конференций группы. Отдельное внимание он уделил Сандерсу, обвинив его в ослаблении отношений между Соединенными Штатами и Израилем и целенаправленном бойкотировании конференций AIPAC.

Помимо прочего, Блумберг некорректно перефразировал Сандерса, сказав: “Как вы уже слышали, он назвал AIPAC расистской платформой”.

“Позвольте мне сказать вам, он совершенно неправ. Это собрание из 20 000 израильских сторонников всех религиозных конфессий, этнической принадлежности, вероисповедания, цвета кожи, сексуальной идентичности и политических партий. Назвать его расистской платформой — попытка дискредитировать эти голоса, запугать людей, приезжающих сюда, и ослабить отношения США и Израиля. … Реальность такова: AIPAC не разжигает ненависть. AIPAC борется с ней, и с насилием, которое она может вызвать”, — сказал Блумберг.