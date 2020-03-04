Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг обдумает возможность выхода из борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии после предварительных итогов "супервторника".

Об этом пишет Vice.

Так, представители предвыборной кампании Блумберга заявили, что “еще раз посмотрят, есть ли причина продолжить борьбу”.

Тем не менее, кампания настаивает на том, что Блумберг потратит “немалое состояние”, чтобы помочь потенциальному кандидату, независимо от того, кто в итоге им будет.

Отмечается, что публично кампания оптимистично отреагировала на предварительные результаты “супервторника”.

“Независимо от того, сколько делегатов мы выиграем сегодня вечером, мы сделали что-то, что никто не считал возможным. Всего за три месяца мы перешли от 1 % в опросах к тому, чтобы стать претендентом на выдвижение от демократов”, – заявил сам Блумберг.

На данный момент он одержал победу лишь на одной территории — в Американском Самоа.