Об этом пишет Vice.
Так, представители предвыборной кампании Блумберга заявили, что “еще раз посмотрят, есть ли причина продолжить борьбу”.
Тем не менее, кампания настаивает на том, что Блумберг потратит “немалое состояние”, чтобы помочь потенциальному кандидату, независимо от того, кто в итоге им будет.
Отмечается, что публично кампания оптимистично отреагировала на предварительные результаты “супервторника”.
“Независимо от того, сколько делегатов мы выиграем сегодня вечером, мы сделали что-то, что никто не считал возможным. Всего за три месяца мы перешли от 1 % в опросах к тому, чтобы стать претендентом на выдвижение от демократов”, – заявил сам Блумберг.
На данный момент он одержал победу лишь на одной территории — в Американском Самоа.
- В январе сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка и возможный претендент на кресло президента США Майк Блумберг потратил около 15 миллионов долларов на настройку поисковых результатов в Google.
- Кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил своего соперника-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”.