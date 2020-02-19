Об этом заявил советник предвыборной кампании кандидата Тимоти О’Брайен, сообщает издание Bloomberg.
“Майкл Блумберг освободить свои налоговые декларации. Майкл Блумберг также продаст Bloomberg LP. Не будет никакого совмещения между любыми его финансовыми активами и государственной службой. Мы развернемся на 180 градусов от Дональда Трампа в этом вопросе, потому что Дональд Трамп продолжает находиться в финансовом конфликте интересов”, – сказал он.
Уточняется, что Блумберг намерен отправить свою медиакомпанию в слепой траст, а после этого она будет продана.
“Майкл продаст компанию, если будет избран президентом”, – говорит спикер.
Напомним, что ранее в американских СМИ уже писали о плане Блумберга по урегулированию Уолл-стрит.
- Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил своего соперника-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”. Также Берни Сандерс обвинил бывшего мэра Нью-Йорка и мультимиллиардера Майкла Блумберга в расистской политике.
- Накануне стало известно, что кандидат в президенты США Майк Блумберг заплатил популярным блогерам и страницам в социальной сети Instagram за продвижение его кандидатуры с помощью мемов.
- 14 февраля 2019 года стало известно, что Блумберг готов потратить порядка 500 миллионов долларов на борьбу с нынешним американским лидером Дональдом Трампом накануне президентских выборов в США.