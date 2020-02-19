Кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что продаст свою медиакомпанию, если победит на выборах.

Об этом заявил советник предвыборной кампании кандидата Тимоти О’Брайен, сообщает издание Bloomberg.

“Майкл Блумберг освободить свои налоговые декларации. Майкл Блумберг также продаст Bloomberg LP. Не будет никакого совмещения между любыми его финансовыми активами и государственной службой. Мы развернемся на 180 градусов от Дональда Трампа в этом вопросе, потому что Дональд Трамп продолжает находиться в финансовом конфликте интересов”, – сказал он.

Уточняется, что Блумберг намерен отправить свою медиакомпанию в слепой траст, а после этого она будет продана.

“Майкл продаст компанию, если будет избран президентом”, – говорит спикер.

Напомним, что ранее в американских СМИ уже писали о плане Блумберга по урегулированию Уолл-стрит.