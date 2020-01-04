Бывший мэр Нью-Йорка и возможный претендент на кресло президента США Майк Блумберг потратил около 15 миллионов долларов на настройку поисковых результатов в Google.

Об этом сообщает The Verge.

Финансы выделялись на то, чтобы первыми в поиске Google выдавались результаты, демонстрирующие взгляды и позицию самого Блумберга, изложенные в его издании Bloomberg. Так происходило с запросами по ключевым словам “импичмент”, “изменения климата”, “безопасность оружия” и так далее. Такой метод гарантирует, что люди, ищущие определенные материалы, первыми видят позицию Bloomberg.

Стоимость такого продвижения в поисковике не из дешевых. К примеру, через поисковый запрос об импичменте, Google предлагает материалы Bloomberg с названиями: “Невыполненные обещания Трампа”, “Хватит! Хватит!”, “Мы заслуживаем лучшего”.

В отчете Google не указаны точные суммы, потраченные именно компанией Bloomberg на продвижение. Но, если этот рекламный запрос в течение девяти дней получил от 1 до 10 миллионов показов, то значит стоил он не менее 100 тысяч долларов. “Импичмент” – не единственный поисковый запрос, который “раскручивали” в Bloomberg.

По данным Google, кампания Bloomberg потратила 14 миллионов 849 тысяч 500 долларов на политические объявления с тех пор, как сам Блумерг заявил о намерении баллотироваться в конце ноября.

В целом, он уже потратил почти 200 миллионов долларов на продвижение своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов.

В частности, кампания Блумберга тратила деньги на поисковые запросы Google, связанные с изменением климата, только за этот месяц на телевизионную рекламу потратили 38,1 миллионов долларов, а на рекламу в Facebook – около 170 тысяч долларов в день ежедневно на протяжении первой недели ноября.