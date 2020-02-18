Об этом сообщает американское издание The New York Times.

“Пожалуй, самым удивительным предложением, учитывая тесные личные связи миллиардера с деятелями Уолл-стрит, является план для министерства юстиции создать специальную команду для борьбы с корпоративной преступностью, поощряя прокуроров преследовать за нарушения отдельных лиц, а не только корпорации”, – говорится в материале.

По мнению Блумберга, финансовая система в данный момент работает не так, как это должно было бы быть для большинства американцев и приносит выгоду только небольшому количеству людей.

При этом отмечается, что в предыдущие годы сам Майкл Блумберг неоднократно заявлял, что реформирование Уолл-стрит нанесет вред экономике. Также сообщается, что сам Блумберг заработал свое состояние именно от продаж на Уолл-стрит.

По мнению авторов материала, Блумберг изменил свою позицию относительно экономики из-за высокой популярности “левых” кандидатов в президенты США от Демократической партии.

В частности, в рамках своего плана по Уолл-стрит, кандидат в президенты предложил обложить все финансовые операции налогом в 0,1 %, в чем согласился со своими конкурентами по праймериз от Демократической партии Берни Сандерсом, Элизабет Уоррен и Питом Буттиджичем.

“Большая часть плана г-на Блумберга – это попытка поддержать или восстановить элементы закона Додда-Франка 2010 года, которые, как и правило Волкера, были отменены или сокращены при президенте Трампе“, – говорится в материале.

Также сообщается, что тест на свои убеждения по поводу Уолл-стрит Майкл Блумберг может пройти уже в ближайшую среду на дебатах кандидатов от Демократической партии в Лас-Вегасе, где он может впервые появиться на сцене одновременно со своими конкурентами по праймериз.

Напомним, что ранее в американских СМИ уже писали о плане Блумберга по урегулированию Уолл-стрит.