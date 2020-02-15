Кандидат в президенты США Майк Блумберг от Демократической партии заплатил популярным блогерам и страницам в социальной сети Instagram за продвижение его кандидатуры с помощью мемов.

Об этом сообщает журналистка The New York Times Тейлор Лоуренс.

Продвижением кандидатуры Блумберга занимается исполнительный директор агентства Jerry Media Мик Пуржицки. Проект называется Meme 2020.

В штабе кандидата рассказали, что продвижение политика в Instagram – один из элементов их предвыборной стратегии.

“Мы пытаемся быть инновационными в плане того, как мы проводим кампанию в соцсетях, пытаемся работать по правилам Интернета. Твиты только от аккаунта Майкла Блумберга — хорошая стратегия. Для 2008 года. Кампания Трампа в 2016 году была в первую очередь социальной. Мы пытаемся сломать стереотипы о том, как Демократическая партия работает с маркетингом и Интернетом. Мы хотим сделать так, чтобы акцент был на Интернете и на социальной активности”, – заявили в штабе политика.

Meme 2020 работает с начала февраля.

Все началось с того, что в социальной сети Instagram появились рекламные посты от мем-страниц @GrapeJuiceBoys, где 3,7 миллионов подписчиков и @Tank.Sinatra, где 2,3 миллиона подписчиков, Jerry Media – 13,3 миллионов подписчиков.

В частности, мемы от Блумберга уже опубликовали в таких аккаунтах: @MyTherapistSays, @WhitePeopleHumor, @TheFunnyIntrovert, @KaleSalad, @ Sonny5ideUp, @ Tank.Sinatra, @ShitheadSteve, @ adam.the.creator, @moistbudda , @MrsDowhanco, @MrsDowhh, @ NeatDad, @FourTwenty, @GolfersDoingThings, @DrGrayFang, @MiddleClassFancy и @DoYouEvenLift.

В общей сложности, в рекламу вовлечены блогеры и страницы с охватом 60 миллионов человек.

На этих страницах разместили фейковые переписки якобы с официального аккаунта самого Блумберга в соцсети, где кандидат в президенты просит блогеров “сделать его крутым”.

Блумберг: “Привет, Джерри. Моя внучка показала мне этот аккаунт. Твои мемы очень забавные. Можешь запостить такой мем, чтобы все поняли, что я крутой кандидат?” Джерри: “Ууу это тянет на миллиард долларов” Блумберг: “Скинь номер карты”



В следующей переписке Блумберг говорит, что ждал так долго, что уже и сам научился пользоваться фотошопом.

“Я ждал своего мема так долго, что сам научился делать мемы в фотошопе. Что ты думаешь об этом меме: (отправляет мем с оппонентом Берни Сандерсом)”.

Таким образом, в соцсети создают ироничный образа Блумберга.

Авторы страницы @GrapeJuiceBoys рассказали, что не поддерживают Блумберга, как кандидата в президенты, но публикуют рекламные посты в рамках его кампании.

Создатель профиля @Tank.Sinatra Джордж Реш (George Resch) считает кампанию уже успешной. Он отметил, что с рекламного поста многие пользователи переходят на аккаунты кандидата, потому что не могут даже понять: это просто шутка или Блумберг действительно платит за мемы.

Как много Блумберг платит за такую рекламу –неизвестно. Есть информация, что страницам с охватом от тысячи до 100 тысяч подписчиков предлагали по 150 долларов за публикацию рекламных мемов.