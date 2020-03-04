Об этом Блумберг написал на своей странице в Twitter.
“Три месяца назад я вошел в предвыборную гонку, чтобы нанести поражение Дональду Трампу. Я ухожу для того же. Поражение Трампа начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшим шансом победить его”, – написал он.
После этого Блумберг добавил, что речь идет о кандидате от Демократической партии Джо Байдене.
Напомним, что бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.
- Ранее сообщалось, что 3 марта в “супервторник”, который станет решающим днем первого этапа борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии, станет известно, потеряет ли экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 миллионов долларов, которые вложил в свою предвыборную кампанию.
- Кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил своего соперника-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”.