Майкл Блумберг снял свою кандидатуру на выборах президента США от Демократической партии в пользу Джо Байдена.

Об этом Блумберг написал на своей странице в Twitter.

“Три месяца назад я вошел в предвыборную гонку, чтобы нанести поражение Дональду Трампу. Я ухожу для того же. Поражение Трампа начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшим шансом победить его”, – написал он.

После этого Блумберг добавил, что речь идет о кандидате от Демократической партии Джо Байдене.

Напомним, что бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.