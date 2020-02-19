Кандидата в президенты США Майкла Блумберга могут обвинить в сексизме и женоненавистничестве во время первых дебатов на праймериз Демократической партии.

Об этом сообщается в материале CNN.

Утверждается, что в 1990-х годах Блумберг якобы говорил работницам перед свадьбой своего коллеги, чтобы они “выстроились в очередь, чтобы сделать ему миньет в качестве свадебного подарка”.

Также Блумберг якобы позволял себе комментарии по поводу “задницы” женщин в офисе.

“Лидеры и союзники Демократической партии сталкиваются с неудобными вопросами о прошлом поведении Блумберга. Еще более усложняющим является тот факт, что демократы открыто заявляют о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах Дональда Трампа”, – говорится в материале.



При этом в компании Блумберга заявляют, что “жалобы бывают в любой крупной организации”, но Майкл никогда не терпел дискриминации, а также создал культуру, основанную на равенстве.

Также в статье упоминается судебное дело 1997 года, в котором бывшая подчиненная Блумберга обвиняет его в сексуальных унижениях и преследованиях. В иске компания кандидата в президенты была описана как “клуб для мальчиков”, где карьерное продвижение женщин зависело от их сексуальной привлекательности.

“Эти и другие руководители мужского пола считают, что ношение коротких юбок является преимуществом для продвижения по службе. Женщины, претендовавшие на должности в сфере продаж, должны были соответствовать критериям сексуальной привлекательности. Женщины-продавцы, которые были менее привлекательны или состояли в браке, были осмеяны, а новые матери и недавно вышедшие замуж женщины потеряли прибыльную часть своей территории продаж, им было отказано в возможностях для бизнеса, им снизили зарплату и получили худшие бонусы по сравнению с их коллегами-мужчинами”, – было сказано в жалобе.

Также женщина заявляла, что Блумберг спрашивал у нее, “делает ли она хорошие миньеты” своему парню, а когда увидел у нее на руке обручальное кольцо заявил, что ее парень “тупой и слепой”.

Сообщается, что в конечном итоге иск был урегулирован на нераскрытых условиях.

Также в материале отмечается, что Майкл Блумберг якобы оскорблял своих сотрудниц, используя сокращения SFU (Short, Fat and Ugly), что означает “короткая, жирная и уродливая”.

Напомним, что ранее в американских СМИ уже писали о плане Блумберга по урегулированию Уолл-стрит.