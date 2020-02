Об этом сообщает издание Independent.

Накануне первых дебатов кандидата в президенты от Демократической партии, миллиардера и владельца информационного агенства Bloomberg Майка Блумберга, в Сети начали активно всплывать его неоднозначные заявление, касающиеся политики в отношении ЛГБТ-персон и полицейской практики “останови и обыщи”.

В частности, всплыло выступление Блумберга на форуме, организованном Бермудским агентством по развитию бизнеса 21 марта 2019 года в Манхэттене. Тогда Блумберг заявил, что решение вопросов, связанных с правами трансгендеров, не заботят большинство людей.

Эту реплику многие посчитали оскорбительной. В частности, Блумберга раскритиковал президент известной правозащитной организации Human Rights Campaign Альфонсо Давид.

“Трансгендерные женщины – это не “он-она или это”. Они женщины. ЛГБТ – люди и заслуживают уважительного отношения”, – написал он на своей странице в Twitter.

В этом же контексте вспоминают высказывания миллиардера о транссексуалах, которые он сделал в 2016 году в Оксфордском университете. Тогда он заявил, что только интеллигенция может понять, почему “какой-то мужчина, одетый в платье, должен находится в одних раздевалках со своей дочерью”.

Here's @MikeBloomberg in December 2016 at Oxford explaining how trans rights simply won't fly in the midwest because only the "intelligentsia" can understand why "some man wearing a dress should be in a locker room with their daughter." pic.twitter.com/g6aa8aB1jq

— Walker Bragman (@WalkerBragman) February 6, 2020