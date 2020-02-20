Миллиардеру и кандидату в президенты США Майку Блумбергу припомнили его неоднозначные заявления о трансгендерах и спорной политике "останови и обыщи"("stop-and-frisk").

Об этом сообщает издание Independent.

Накануне первых дебатов кандидата в президенты от Демократической партии, миллиардера и владельца информационного агенства Bloomberg Майка Блумберга, в Сети начали активно всплывать его неоднозначные заявление, касающиеся политики в отношении ЛГБТ-персон и полицейской практики “останови и обыщи”.

В частности, всплыло выступление Блумберга на форуме, организованном Бермудским агентством по развитию бизнеса 21 марта 2019 года в Манхэттене. Тогда Блумберг заявил, что решение вопросов, связанных с правами трансгендеров, не заботят большинство людей.

“Если вы поедете в центр страны, люди скажут, что если ваш разговор во время президентских выборов касается какого-то парня, который носит платье и того, может ли он, она или это пойти в раздевалку со своей дочерью, то это не формула победы для большинства людей”, — заявлял Блумберг.

Эту реплику многие посчитали оскорбительной. В частности, Блумберга раскритиковал президент известной правозащитной организации Human Rights Campaign Альфонсо Давид.

“Трансгендерные женщины – это не “он-она или это”. Они женщины. ЛГБТ – люди и заслуживают уважительного отношения”, – написал он на своей странице в Twitter.

В этом же контексте вспоминают высказывания миллиардера о транссексуалах, которые он сделал в 2016 году в Оксфордском университете. Тогда он заявил, что только интеллигенция может понять, почему “какой-то мужчина, одетый в платье, должен находится в одних раздевалках со своей дочерью”.

Here's @MikeBloomberg in December 2016 at Oxford explaining how trans rights simply won't fly in the midwest because only the "intelligentsia" can understand why "some man wearing a dress should be in a locker room with their daughter." pic.twitter.com/g6aa8aB1jq — Walker Bragman (@WalkerBragman) February 6, 2020

При этом журналисты CNN отметили, что Блумберг публично выступал в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.

“Майк переломит атаки президента Трампа на американцев ЛГБТ +, возобновит движение к равным правам и защите в каждой части страны и восстановит лидерство Америки в глобальной борьбе за равенство ЛГБТ +”, — сообщается на его сайте.

На этом фоне журналисты решили напомнить и другую тему, высказывая свое отношение к которой Блумберг был непоследователен — спорная полицейская программа “останови и обыщи”. Политический обозреватель The New York Times Мэгги Эстор подробно проанализировала высказывания Блумберга на эту тему с 2012 по 2020 год в своей статье “Когда Блумбрег отвернулся от “останови и обыщи”? Когда пошел в президенты”.

Например, еще в 2012 году он обосновывал использование этой программы тем, что она помогает спасти жизни.

“Мы отправили преступникам сообщение: если мы подозреваем, что у вас есть пистолет, мы остановим вас. Благодаря этим остановкам полиция обнаружила за последнее десятилетие тысячи единиц оружия и десятки тысяч других видов оружия. Нет сомнений, что эти остановки спасли жизни”, — говорил он.

Тогда же Блумберг отмечал важность проблемы, связанной с тем, что полицейские делали остановки необоснованно, но считал, что “это практику следует исправить, а не положить ей конец”.

Также он уверял, что останавливая афроамериканцев и испаноговорящих граждан, полиция не делала выбор основываясь на расовом признаке. При этом в 2013 году он отклонил предложение городского совета о запрете расового профилирования программы, утверждая, что это приведет к неурядицам: свидетель охарактеризует преступника как “белого человека в возрасте 20 лет, одетого в синюю ветровку”, но законодательство заставит офицеров игнорировать расовую идентификацию и “остановить 80-летних чернокожих женщин, если они носят синие ветровки”.

Блумберг называл метод “останови и обыщи” не единственным, “но самым эффективным инструментом для выведения оружия из рук детей”. После того, как в апреле 2013 федеральный суд постановил, что нью-йоркское использование этой практики было неконституционным, Блумберг резко раскритиковал решение судьи.

“Что она знает о полиции? Абсолютно ноль. Ваша безопасность и безопасность ваших детей теперь находятся в руках какой-то женщины, которая не имеет опыта, чтобы сделать это”, — заявлял он.

Политик продолжал высказывать в поддержку этой практики и после того, как покинул пост мэра Ньй-Йорка.

Впервые Блумберг публично осудил эту практику только в ноябре 2019 года, когда вступил в президентскую гонку.

“Я не могу изменить историю. Однако сегодня я хочу, чтобы вы знали, что тогда я понял, что был неправ, и мне очень жаль. … Со временем я понял кое-что, что я долго пытался признаться самому себе: я понял что-то важное неправильно. Я получил что-то важное действительно неправильно. Я тогда не понимал, какое влияние оказали остановки на сообщества чернокожих и латиноамериканцев. Я был полностью сосредоточен на спасении жизней, но, как мы знаем, благих намерений недостаточно”, — сказал он.

В декабре Блумберг повторил свои извинения и признал, что продолжающееся снижение уровня преступности после прекращения использования этой практики подорвало его аргументы о ее необходимости.

“Мы были слишком усердны в то время, чтобы сделать это. Нашей целью было сделать все возможное, чтобы остановить бойню, убийство. … Оглядываясь назад я понимаю, что допустил ошибку. Мне жаль. Приношу извинения”, — отметил Блумберг.

Примечательно, что это заявление вызвало сомнение в искренности Блумберга. Кроме того, на уточнения о том, почему он не извинился раньше, политик заявил, что “его никто не спрашивал об этом, пока он не стал баллотироваться на пост президента”. Однако вопрос об этом журналисты задавали по несколько раз ежегодно, и каждый раз Блумберг защищал эту программу.

Справка. “Останови и обыщи” — полицейская программа, ранее действовавшая в Нью-Йорке. В рамках это программы офицеры городской полиции останавливают и опрашивают сотни и тысячи пешеходов, обыскивая их на предмет оружия и контрабанды. В рамках программы с 2006 по 2012 год ежегодно останавливалось около 500 тысяч человек, в 2011 году было остановлено 684 тысяч человек, из них почти 90 % из них были ни в чем не виновны.

При этом около 85% остановленных полицейскими граждан были афроамериканцами или испаноязычными американцами. Также привлекали особое внимание полицейских бедные люди и представители ЛГБТ-сообщества, в том числе — транс-персоны. За это программа подвергалась критике. В 2013 году суд признал ее неконституционной. Позднее ее использование было ограничено, и впоследствии прекращено.