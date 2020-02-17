В разгар жилищного кризиса 2008 года Майкл Блумберг заявил, что избавление от практики "красной черты" - отказ в выдаче ссуды по закладной на дома в старых или трущобных районах, часто по расовым соображениям, стало причиной финансового кризиса.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, данный комментарий Майкл Блумберг сделал на форуме Джорджтаунского университета в 2008 году. Он хотел сказать, что “что-то плохое – финансовый кризис – стало следствием чего-то хорошегом, то есть борьбой с “красной чертой”.

Комментарии 2008 года были впервые опубликованы агентством Associated Press.

“Все началось тогда, когда на банки оказывалось большое давление с целью предоставления кредитов всем. “Redlining “красные черты”, если вы помните, были термином, когда банки брали целые кварталы и говорили: “Люди в этих кварталах бедны, они не смогут расплатиться по ипотечным кредитам, скажите, чтобы ваши продавцы не ходили в эти районы”.

Блумберг добавил, что проблемы с неспособностью людей платить по ипотеке начались, когда “вмешался Конгресс, в том числе и местные чиновники”. Тогда они сказали: “О, это несправедливо, эти люди должны иметь возможность получить кредит”. И после этого банки начали выдавать все больше и больше ссуд.

Представитель Блумберга Стю Лозер заявил: “Поскольку он знает, как важно людям иметь свои дома, Майк, как мэр, раскритиковал хищническое кредитование и помог другим городам разработать инновационные стратегии по сокращению выселений”.

Финансовый кризис 2008 года был частично вызван тем, что банки и финансовые учреждения предлагали хищнические кредиты покупателям жилья и другим лицам, которые не смогли полностью их погасить.