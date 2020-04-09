Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) начнет производство медицинских масок для защиты собственных сотрудников и населения от распространения коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщила компания, планируется выпускать по несколько сотен тысяч масок в день.

BMW уже передала 100 000 масок правительству из своих собственных существующих запасов и передала в среду еще 50 000 масок и миллион медицинских перчаток. Кроме того, в ближайшие две-три недели будут переданы еще 1 млн масок.

В Германии по состоянию на 8 апреля инфицированы коронавирусом 107 663 человека, умерли 2 016 человек.