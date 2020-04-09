Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщила компания, планируется выпускать по несколько сотен тысяч масок в день.
BMW уже передала 100 000 масок правительству из своих собственных существующих запасов и передала в среду еще 50 000 масок и миллион медицинских перчаток. Кроме того, в ближайшие две-три недели будут переданы еще 1 млн масок.
В Германии по состоянию на 8 апреля инфицированы коронавирусом 107 663 человека, умерли 2 016 человек.
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