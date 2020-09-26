Немецкий автопроизводитель BMW согласился выплатить в США штраф в размере 18 млн долларов за искажение данных о продажах своих автомобилей в течение пяти лет.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

По данным комиссии, в период с 2015 по 2019 годы BMW “поддерживала резерв неучтенных розничных продаж автомобилей”, который использовала для достижения внутренних ежемесячных целевых показателей продаж (независимо от того, когда происходили основные продажи).

Такая практика позволила BMW сохранить лидирующие позиции по розничным продажам по сравнению с другими автомобильными компаниями премиум-класса.

Нарушения были раскрыты еще в конце прошлого года.

BMW Group, в которую входят бренды BMW и Mini, согласилась на мировое соглашение и штраф без признания вины.

“Большая часть того, о чем идет речь в соглашении SEC, произошла более трех лет тому назад. BMW Group придает большое значение правильности показателей продаж и будет продолжать уделять внимание тщательной и последовательной отчетности о продажах”, – говорится в заявлении компании.