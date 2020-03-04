Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новый логотип стал более минималистичным. Он сохранил круглую форму, но избавился от цветовой заливки внешнего круга. Цвет логотипа, по-прежнему, синий с белым.
Старший вице-президент BMW Йенс Тимер отметил, что компания становится “брендом отношений”.
“Новый логотип и дизайн бренда символизируют значимость и актуальность бренда для мобильности и удовольствия от вождения в будущем”, – добавил он.
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