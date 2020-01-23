Об этом сообщает британское интернет-издание indy100.

“Конор МакГрегор сделал Дональду Трампу самый большой комплимент, который он когда-либо получал”, — отмечает издание.

В частности, 20 января, в третью годовщину президентства Дональда Трампа, МакГрегор написал в Twitter такое обращение к Дональду Трампу:

“Феноменальный президент. Вполне возможно, 🐐 США. В любом случае, безусловно, один из них, так как он сидит на плечах многих удивительных гигантов, которые были до него. … Невероятный. Поздравляю с Днем Мартина Лютера Кинга младшего”.

Как отмечают журналисты, смайл козла, которым МакГрегор дополнил пост, означает в спортивных кругах “величайший из всех времен”. При это ранее боец ​​UFC МакГрегор совершенно по-другому откликался об американском политике. В частности в 2015 он заявил публично, что Трампу стоит “закрыть свой большой толстый рот”.

В 2017 году, когда Трампа избрали президентом, МакГрегор также не был в восторге. В частности, он заявлял, что общественности “промыли мозги”, и потому все думают, что с приходом Трампа к власти “что-то случится”.

Стоит отметить, что Трамп не проигнорировал этот дружелюбный жест спортсмена и ответил на него поздравлением — накануне МакГрегор победил Дональда Черроне в поединке по боевым искусствам UFC в полусреднем весе в субботу всего за 40 секунд. Это была первая победа Макгрегора в UFC за последние 3 года.