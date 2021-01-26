Covid-19 Украина

обновлено 26.01.2021 в 12:02

Всего:

1197107 (+2779)

Болеют:

209215 (+2779)

Выздоровели:

965835 (+12538)

Умерло:

22057 (+133)

13:57 На Украину надвигается циклон со снегопадами, дождями и порывами ветра
13:21 HBO Max выпустит сериал по франшизе «Гарри Поттера» – СМИ
13:07 Boeing 737 MAX снова полетит в Европу — родственники погибших в катастрофах возмущены
Эксклюзив
12:37 НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с «санкционным» нардепом Дубинским
12:29 Байден снова разрешил трансгендерам служить в армии США
11:53 Портнов выиграл суд по пересмотру истории Майдана в учебниках за 5-11 классы
11:45 В Турции разработали спрей для носа, способный убить COVID-19 за минуту
11:38 В США рок-группа The Flaming Lips дала концерт в аэропузырях
10:51 Кризис рынка труда из-за COVID-19 — самый тяжелый со времен Великой депрессии, — ООН
10:39 Премьер Шмыгаль объяснил, будут ли начислять штрафы за несвоевременно уплаченную коммуналку
10:11 Рада вернулась к работе: заслушают Шмыгаля и рассмотрят закон о референдуме, – трансляция
09:37 Афиша 26-31 января. События в Киеве, которые нельзя пропустить
08:54 26 января 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:58 Moderna начала испытания вакцины против мутировавшего штамма COVID-19
07:56 Зеленскому исполнилось 43. Как ДР гаранта на его страницах в соцсетях праздновали
07:21 Дождь и снег: какой будет погода в Украине 26 января
02:21 Украина контрактует более 30 млн доз COVID-вакцин — Шмыгаль
01:38 Сборную России дисквалифицировали на Кубке мира по лыжным гонкам. Спортсмен Большунов ударил финна, которому проигрывал

25 января

21:04 Зеленский анонсировал вакцинацию украинцев в феврале
20:53 В воскресенье в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда
20:32 У Зеленского похвастались поздравлением с Днем рождения от Назарбаева
20:14 Туристов просят воздержаться от походов: в Карпатах выпал метр снега
Эксклюзив
19:41 «Слуги» собрались для обсуждения законопроектовв и санкций против Дубинского. Зеленский присутствует
19:37 Актриса Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» Роба Коэна в изнасиловании
19:04 Гройсман, который снова собрался в премьеры, планировал продавать воду в Крым – документ

Boeing 737 MAX снова полетит в Европу — родственники погибших в катастрофах возмущены

На этой неделе Европа собирается отменить 22-месячный запрет на полеты для Boeing 737 MAX после рассмотрения материалов отраслевых экспертов и информаторов. Эта новость разозлила некоторых родственников 346 жертв авиакатастрофы — они считают этот шаг преждевременным.

Вторник, 26 января 2021, 13:07

Об этом пишет Reuters.

Зеленый свет от Агентства по безопасности полетов Европейского союза (EASA) является ключевым шагом на пути к разрешению почти двухлетнего кризиса безопасности после крушения самого продаваемого самолета в Индонезии и Эфиопии, которые были связаны с некорректным программным обеспечением кабины пилота.

США сняли собственный запрет в ноябре, за ними последовали Бразилия и Канада.

Тем не менее Китай, который первым запретил самолет после второго крушения в марте 2019 года, не сообщил, когда он снимет ограничения.

После предварительного одобрения в ноябре EASA проанализировало отзывы 38 экспертов и, по его словам, не выявило новых технических проблем.

Но базирующаяся во Франции группа жертв катастроф “Солидарность и справедливость” назвала этот шаг преждевременным, неуместным и даже опасным.

Аналитики и руководители авиакомпаний говорят, что EASA, которая представляет 31 страну ЕС, стала сильнее после кризиса, который подорвал лидерство США в области безопасности полетов.

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США было обвинено в слабом контроле за Boeing при его утверждении для полетов.

Среди своих условий для восстановления репутации самолета EASA настаивало на проведении собственной независимой проверки всех критических систем, выходящих далеко за рамки программного обеспечения MCAS, что раздражало Boeing и некоторых официальных лиц США.

Аналитики говорят, что усиление проверок может замедлить сертификацию предстоящего Boeing 777X.

  • Ранее сообщалось, что вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад (Eric Lindblad), ответственный за производство самолетов Boeing 737 MAX, принял решение уйти в отставку после двух авиакатастроф и длительного экспертного разбирательства.
  • 25 июля стало известно, что компания Boeing может временно ограничить и приостановить производство самолетов модели 737 MAX из-за скандала с крушением двух авиалайнеров.
  • В американском федеральном агентстве по регулированию движения воздушного транспорта заявили, что у них нет оснований не использовать самолеты Boeing 737 Max.
  • 18 ноября стало известно, что Федеральное авиационное управление (FAA) США дало разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.
  • 29 декабря американская авиакомпания American Airlines выполнила первый с марта 2019 года рейс на Boeing 737 MAX.
Теги: Boeing 737 MAX, Європа, польоти, Боинг, полеты

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook