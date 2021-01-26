Boeing 737 MAX снова полетит в Европу — родственники погибших в катастрофах возмущены

На этой неделе Европа собирается отменить 22-месячный запрет на полеты для Boeing 737 MAX после рассмотрения материалов отраслевых экспертов и информаторов. Эта новость разозлила некоторых родственников 346 жертв авиакатастрофы — они считают этот шаг преждевременным.

Об этом пишет Reuters.

Зеленый свет от Агентства по безопасности полетов Европейского союза (EASA) является ключевым шагом на пути к разрешению почти двухлетнего кризиса безопасности после крушения самого продаваемого самолета в Индонезии и Эфиопии, которые были связаны с некорректным программным обеспечением кабины пилота.

США сняли собственный запрет в ноябре, за ними последовали Бразилия и Канада.

Тем не менее Китай, который первым запретил самолет после второго крушения в марте 2019 года, не сообщил, когда он снимет ограничения.

После предварительного одобрения в ноябре EASA проанализировало отзывы 38 экспертов и, по его словам, не выявило новых технических проблем.

Но базирующаяся во Франции группа жертв катастроф “Солидарность и справедливость” назвала этот шаг преждевременным, неуместным и даже опасным.

Аналитики и руководители авиакомпаний говорят, что EASA, которая представляет 31 страну ЕС, стала сильнее после кризиса, который подорвал лидерство США в области безопасности полетов.

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США было обвинено в слабом контроле за Boeing при его утверждении для полетов.

Среди своих условий для восстановления репутации самолета EASA настаивало на проведении собственной независимой проверки всех критических систем, выходящих далеко за рамки программного обеспечения MCAS, что раздражало Boeing и некоторых официальных лиц США.

Аналитики говорят, что усиление проверок может замедлить сертификацию предстоящего Boeing 777X.