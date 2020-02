Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Развить рекордную скорость во время полета над Атлантикой, самолету удалось за счет попутного штормового ветра.

Thanks to a strong, well-positioned jet stream, a @British_Airways 747 managed a new New York-London subsonic speed record today, making the journey in 4 hours 56 minutes—17 minutes faster than the previous record. https://t.co/HISXpN6Vns #BA112 pic.twitter.com/A2R42rsx14

Благодаря ветру, самолет British Airways развил рекордную скорость – до 1327 км/ч.

Следом летели два самолета Virgin Atlantic, скорость которых также увеличилась из-за попутного ветра.

It’s true that we were narrowly beaten by a BA Boeing 747, however they had twice the amount of engines and burnt twice as much fuel as Captain Chris in our brand new, fuel efficient Airbus A350-1000 😎

— Virgin Atlantic (@VirginAtlantic) February 9, 2020