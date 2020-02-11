Самолет Boeing 747 совершил рейс из Нью-Йорка (США) в Лондон (Великобритания) за рекордно короткое время: 4 часа и 56 минут.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Развить рекордную скорость во время полета над Атлантикой, самолету удалось за счет попутного штормового ветра.

Thanks to a strong, well-positioned jet stream, a @British_Airways 747 managed a new New York-London subsonic speed record today, making the journey in 4 hours 56 minutes—17 minutes faster than the previous record. https://t.co/HISXpN6Vns #BA112 pic.twitter.com/A2R42rsx14 — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

Благодаря ветру, самолет British Airways развил рекордную скорость – до 1327 км/ч.

Следом летели два самолета Virgin Atlantic, скорость которых также увеличилась из-за попутного ветра.

It’s true that we were narrowly beaten by a BA Boeing 747, however they had twice the amount of engines and burnt twice as much fuel as Captain Chris in our brand new, fuel efficient Airbus A350-1000 😎 — Virgin Atlantic (@VirginAtlantic) February 9, 2020

В январе 2018 года первый рекорд относительно полета над Атлантикой был установлен самолетом компании Norwegian. Он пролетел через океан за 5 часов 46 минут.

Те самолеты, которые летели в обратном направлении, из Лондона в Нью-Йорк, из-за ветра пробыли в воздухе дольше на полтора часа. Они должны были долететь за 6 часов 13 минут, а летели по 7,5 часов.

В British Airways прокомментировали установленный рекорд, отметив, что их приоритет – безопасность пассажиров, а не рекорды скорости.

В то же время в Великобритании из-за самого сильного за последние семь лет шторма, перенесли спортивные мероприятия, закрыли некоторые учреждения, приостановили движение поездов и отменили некоторые рейсы в аэропортах.