Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
Развить рекордную скорость во время полета над Атлантикой, самолету удалось за счет попутного штормового ветра.
Thanks to a strong, well-positioned jet stream, a @British_Airways 747 managed a new New York-London subsonic speed record today, making the journey in 4 hours 56 minutes—17 minutes faster than the previous record. https://t.co/HISXpN6Vns #BA112 pic.twitter.com/A2R42rsx14
— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020
Благодаря ветру, самолет British Airways развил рекордную скорость – до 1327 км/ч.
Следом летели два самолета Virgin Atlantic, скорость которых также увеличилась из-за попутного ветра.
It’s true that we were narrowly beaten by a BA Boeing 747, however they had twice the amount of engines and burnt twice as much fuel as Captain Chris in our brand new, fuel efficient Airbus A350-1000 😎
— Virgin Atlantic (@VirginAtlantic) February 9, 2020
В январе 2018 года первый рекорд относительно полета над Атлантикой был установлен самолетом компании Norwegian. Он пролетел через океан за 5 часов 46 минут.
Те самолеты, которые летели в обратном направлении, из Лондона в Нью-Йорк, из-за ветра пробыли в воздухе дольше на полтора часа. Они должны были долететь за 6 часов 13 минут, а летели по 7,5 часов.
В British Airways прокомментировали установленный рекорд, отметив, что их приоритет – безопасность пассажиров, а не рекорды скорости.
В то же время в Великобритании из-за самого сильного за последние семь лет шторма, перенесли спортивные мероприятия, закрыли некоторые учреждения, приостановили движение поездов и отменили некоторые рейсы в аэропортах.
- Самый длительный беспосадочный авиарейс из австралийского города Перт в Лондон, запущенный авиакомпанией Qantas в марте, побил свой собственный рекорд скорости.