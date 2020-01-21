Об этом сообщает телеканал CNN.

Как известно, вице-президент компании Эрик Линдблад, ответственный за производство модели 737 MAX, принял решение уйти в отставку. Это было связано с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли все 346 человек на борту. С тех пор на полеты 737 Max был наложен запрет, который будет действовать до июня 2020 года.

В это время Boeing продолжала выпускать самолеты, несмотря на то, что не могла доставлять их клиентам. По информации CNN, в настоящее время в Вашингтоне и Техасе припарковано около 400 самолетов, ожидающих отправки в авиакомпании по всему миру. До тех пор, пока самолеты не будут доставлены клиентам, Boeing не получает большую часть оплаты за них, продолжая терять средства на их строительство.

В понедельник, 21 января, компания официально заявила о прекращении самолетов 737 Max, уверив при этом, что не станет увольнять работников, которые были задействованы в их производстве. Компания намерена перевести их на другие должности.

К этому решению Boeing подталкивает, в том числе, определенная законом необходимость уведомлять сотрудников об увольнении не позднее чем за 60 дней. Кроме того, Boeing не хочет терять работников и по той причине, что рассчитывает на возобновление производства самолетов.